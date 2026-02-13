Пережил нападение, мор и разрушительные пожары. Какой город в Украине самый маленький

Город имел рыночную площадь, оборонительные сооружения и религиозные храмы разных конфессий

Во Львовской области Украины расположен самый маленький город страны — Угнев. Несмотря на довольно скромные размеры, населённый пункт имеет многовековую историю и официальные городские права, полученные ещё в XV веке.

Что нужно знать:

Первое письменное упоминание относится к 1360 году, а в 1462 году населённый пункт стао полноценным городом

По переписи 2001 года численность населения составляла 1007 жителей

Это единственный город страны, который не является центром собственной территориальной громады

В этом материале "Телеграф" рассказывает об истории города и его ообенностях. Угнев известен как самый маленький город в Украине — на 2001 год здесь насчитывалось только 1007 жителей. Также после образования территориальных общин это единственный город Украины, не являющийся центром территориального общества.

Город расположен в Надбужанский котловине, на реке Солокии, в двух километрах от границы с Польшей. Его первое письменное упоминание датируется 1360 годом, а уже в 1462 году Угнев получил Магдебургское право, что в своё время превратило его в торгово-ремесленный центр региона.

Угнев на карте

Непростая история города

Стоит добавить, что Угнев пережил долгую и тяжелую историю. В 1621 году татарские набеги опустошали окрестности, затем мор 1624 года унес значительную часть населения, а большой пожар 1634 года уничтожил большую часть застройки. Но Угнев восстанавливался, оставаясь важным ремесленным и даже издательским центром региона.

Старая открытка за 1913 год, костёл в Угневе

Благодаря выгодному расположению здесь активно велась торговля, проходили ярмарки, формировались ремесленные цеха. Город имел рыночную площадь, оборонительные сооружения и религиозные храмы разных конфессий.

Угнев

После Второй мировой войны город оказался в составе Польши. Но в 1951 году, согласно советско-польскому договору, Угнев и соседние территории, на которых открыли богатые залежи каменного угля, перешли в СССР — в обмен на украинские территории на верхнем Сяне, которые перешли в Польшу.

Угнев. Фото: Ирина Среда

Достопримечательности

Угнев привлекает туристов своими историческими достопримечательностями:

Василианская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XVIII в.) — одна из красивейших церквей Галиции благодаря своей уникальной росписи в византийском стиле.

Костел Успения Пресвятой Девы Марии (XVII в.) — выдающийся архитектурный памятник, хотя и нуждается в реставрации.

Костёл Успения Пресвятой Богородицы. Фото: Ирина Среда

Синагога начала XX ст. — свидетельство еврейской культуры города.

Синагога. Фото: Википедия

Монастырь Фелицианок XIX в. — место, где хранятся традиции монахинь.

Каменная плебания XVII ст. — историческое здание, сохранившееся до наших дней.

Мельница XIX в. — достопримечательность промышленного наследия города.

Угнев. Фото: Википедия

