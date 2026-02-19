"Шоколадный замок" вспоминают с теплотой: почему исчез любимый вафельный торт и чем его заменить

Он не был праздничным тортом и не претендовал на изысканность.

Бывают продукты, исчезновение которых замечаешь не сходу. Еще вчера он стоял в каждом супермаркете рядом с чаем и печеньем, а сегодня — лишь пустая страница в онлайн-маркете со статусом "нет".

Именно так ушел из продажи вафельный торт "Шоколадный замок" от ROSHEN — один из десертов, которые формировали образ "домашнего чаепития" для целого поколения украинцев. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Что это было за лакомство

"Шоколадный замок" — компактный вафельный торт весом около 220 г, полностью покрытый шоколадной глазурью. Внутри — тонкие хрустящие вафельные лепешки с кремовой прослойкой. Существовало несколько вариантов: с ореховым кремом, сливочно-ванильным и со вкусом сгущенки. Сверху торт украшал дополнительный узор из темного шоколада, что придавало десерту почти "премиальный" вид — несмотря на вполне демократичную цену.

По размеру и виду торт больше напоминал большую шоколадную конфету, чем классический праздничный десерт. И именно в этом была его фишка.

Ассоритмент "Шоколадного замка"

"Как большая конфета" — что говорили покупатели

Те, кто помнит "Шоколадный замок", описывают его достаточно однозначно: очень сладкий, очень хрустящий и очень узнаваемый. Вафли легко ломались, создавали отчетливый хруст, а плотный слой глазури создавал эффект "шоколадной оболочки", которой так ждешь, когда откусываешь первый кусок.

В варианте с ореховым кремом ощущалась отчетливая нутеллоподобная нота, в версии со сгущенкой — карамельная сладость. Оба варианта люди часто описывали как "детский вкус" — ассоциирующийся с домашними вечерами, бабушкиным столом и чашкой чая после школы.

Некоторые покупатели признавались: есть и более вкусные вафельные торты, но "Шоколадный замок" запоминался необычной формой и балансом между легкой вафельной текстурой и плотным шоколадным покрытием. Он не претендовал на изысканность – он просто был вкусным и удобным.

Почему 220 граммов – это было идеально

Формат торта – отдельная тема. 220 г – это ровно столько, чтобы съесть "за один вечер" вдвоем или втроем без ощущения переедания. Не надо резать большой торт, думать о хранении остатков или специальном приводе. "Шоколадный замок" покупали так же, как покупают пачку печенья — между прочим, по привычке, просто потому, что он был рядом.

Именно эта ниша "повседневного десерта без повода" и была его главным преимуществом: не праздничный торт из кондитерской, а привычное домашнее удовольствие.

Где он сейчас

Сегодня найти "Шоколадный замок" в свободной продаже невозможно. Страницы товара в онлайн-маркетах еще существуют, но везде обозначены как "отсутствующий". В актуальном каталоге ROSHEN эта позиция не фигурирует, что фактически означает прекращение серийного производства.

Почему? Официальных пояснений нет. Скорее всего, привычная для рынка комбинация: изменение спроса, пересмотр ассортиментной матрицы, вопрос себестоимости или логистики. Бренды регулярно убирают позиции, которые "живут", но не растут, но запускают новые продукты под актуальные тренды.

Чем заменить

Полностью воспроизвести вкус "Шоколадного замка" не получится — это тот случай, когда продукт существовал в конкретном сочетании состава, формы и времени. Но если вы ищете что-то близкое по идее – хрустящее, шоколадное, компактное – в ассортименте ROSHEN и других производителей остаются вафельные торты и батончики с ореховыми и шоколадными начинками в глазури. Не то же, но близко.

