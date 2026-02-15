Память о Мариуполе? В какой части мира упоминается город-герой

Россияне также знают об этом месте

Пока Мариуполь находится в оккупации, его имя продолжает жить на картах свободного мира. Один из самых эмоциональных и знаковых объектов появился в стране, которая с первых часов полномасштабного вторжения стала для украинцев настоящим тылом.

"Телеграф" расскажет, где находится памятка о Мариуполе. Мы покажем фото, как выглядит сквер.

Мариуполь в сердце Балтики

В польском городе Гданьск теперь есть место, где каждый украинец может почувствовать себя как дома, а каждый поляк — отдать честь мужеству нашего народа. Это Сквер имени Героического Мариуполя (Skwer Bohaterskiego Mariupola).

Открытие сквера в Гданьске

Сквер имени Героического Мариуполя

в Гданьске открыли Сквер имени Героического Мариуполя

Выбор локации не был случайным. Гданьск — символ свободы и портовый город, который, как и Мариуполь, знает цену восстановления после тотальных разрушений.

Сквер расположен в районе Ужещ (Wrzeszcz), на перекрестке улиц Марии Конопницкой и Грюнвальдской. Что интересно, рядом находится консульство страны-агрессорки. Российские дипломаты вынуждены видеть название города, который они пытались стереть с лица земли.

Почему это важно именно в Польше

Польша — это страна, которая имеет общую границу с Украиной не только географически, но и исторически. После начала большой войны именно сюда устремился самый большой поток людей, ищущих спасения. Среди миллионов беженцев тысячи — это мариупольцы, которые выходили из ада осады.

Для тех, кто потерял все, появление такого сквера в Гданьске стало символом того, что об их трагедии и героизме не забудут. Польша приняла украинцев как родных, и сегодня названия наших городов на их улицах — это благодарность за совместную борьбу.

Ранее "Телеграф" писал, чем известна Одесса в Техасе.