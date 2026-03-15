Паралимпиада-2026: Украина завершила Игры "серебром"

Последнюю медаль сборной Украины на ПИ-2026 добыл лыжник Александр Казик

В воскресенье, 15 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась мужская лыжная гонка на 20 км среди спортсменов с нарушениями зрения. Украинец Александр Казик выиграл серебряную медаль.

Что нужно знать

29-летний Казик выиграл последнюю медаль Украины на Паралимпиаде

Александр показал второй результат в лыжном марафоне

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

Украинец проиграл победителю, Джеку Эдикоффу из США, 8.2 секунды. Третье место занял француз Антони Шалансон. Об этом сообщает "Телеграф". Дмитрий Суярко показал 7-й результат, Максим Мурашковский – 10-й, Игорь Кравчук – 13-й.

Результаты гонки

Таким образом, 29-летний Казик на Паралимпиаде-2026 выиграл свою третью медаль. Ранее он завоевал 2 награды в биатлоне: "золото" в спринте и "серебро" в спринт персьюте.

В воскресенье, 15 марта, на Паралимпиаде проходит девятый игровой день. Украинцы боролись за медали в двух видах спорта. Александра Кононова выиграла "бронзу" в лыжном марафоне. 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды. 14 марта украинцы выиграли первую медаль в лыжных гонках — "серебро" в смешанной командной эстафете.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.