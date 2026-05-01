Пляжный сезон с сюрпризом: эксперт предупредил, возле каких водоемов украинцы будут массово встречать змей

По мере приближения пляжного сезона возникает вопрос: где украинцы могут встретить змей и насколько они опасны. Эти пресмыкающиеся часто обитают у водоемов, однако некоторые виды неядовиты.

Об этом "Телеграфу" рассказал герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак. По его словам, в больших городах и возле них, в частности, в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Запорожье, на любом водоеме летом можно встретить змей.

"Там у нас обитают два вида ужей: один обычный с желтыми пятнами на задней части головы, его еще называют желтым ужем, а второй — уж водяной", — говорит герпетолог.

Уж водяной

Он объясняет, что последний вид раньше встречался редко, но сейчас из-за изменения климата значительно распространился из южных областей в северные и западные. Ужа водяного можно встретить в Луцке, Житомире и Киеве.

"Этих змей достаточно много, они абсолютно безопасны, не имеют яда, питаются лягушками и рыбой. Очень любят греться на солнышке на мелководье и на камешках на пляжах", — добавляет Марущак.

Именно поэтому, по словам герпетолога, во время пляжного сезона на большинстве водоемов можно встретить ужей. Они вполне безопасны, но их не следует трогать или привлекать их внимание.

Как выглядят самые распространенные ужи в Украине

Уж обычный или желтый — самый распространенный вид ужей в Украине. Он отличается от других змей "желтыми ушами" — ярко выраженными отметинами на голове, чаще желтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Самки больше по размеру чем самцы, иногда достигают до 1,5 метров, но обычно размеры не больше метра.

Уж обычный

Уж водяной – большая змея, длиной до 140 см. Голова плоская, морда заострена. Окрас верхней части туловища оливковый разных оттенков, иногда может быть темный, даже черный. На спине многочисленные темные пятна, расположенные в шахматном порядке или узкие поперечные полосы. На затылке обычно темное пятно, имеющее вид латинской буквы V, направлено острием к голове. Желтых "ушек" сзади головы, как у обычного ужа, у водяного нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти четырехлапого друга от ядовитых змей.