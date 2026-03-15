Паралімпіада-2026: Україна завершила Ігри "сріблом"

Останню медаль збірної України на ПІ-2026 здобув лижник Олександр Казік

У неділю, 15 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулися чоловічі лижні перегони на 20 км серед спортсменів із порушеннями зору. Українець Олександр Казік виграв срібну медаль.

Що потрібно знати

29-річний Казік виграв останню медаль України на Паралімпіаді

Олександр показав другий результат у лижному марафоні

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

Українець програв переможцю, Джеку Едікоффу із США, 8.2 секунди. Третє місце посів француз Антоні Шалансон. Про це повідомляє "Телеграф". Дмитро Суярко показав 7-й результат, Максим Мурашковський – 10-й, Ігор Кравчук – 13-й.

Результати гонки

Таким чином 29-річний Казік на Паралімпіаді-2026 виграв свою третю медаль. Раніше він завоюував 2 нагороди в біатлоні: "золото" у спринті та "срібло" у спринт персьюті.

У неділю, 15 березня, на Паралімпіаді відбувається дев’ятий ігровий день. Українці боролися за медалі у двох видах спорту. Олександра Кононова виграла "бронзу" у лижному марафоні. 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи". 13 березня, наші біатлоністи знову порадували вболівальників, здобувши 4 срібних та 2 бронзові нагороди. 14 березня українці виграли першу медаль у лижних перегонах — "срібло" у змішаній командній естафеті.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової. Крім того, організатори без причин відібрали синьо-жовті прапори в українських уболівальників.