Скандал с побегом гимнастов набирает обороты: тренер сборной Украины сбежал в Беларусь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Специалист винит во всем своего коллегу и известного спортсмена
Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин работает в Беларуси. Специалист в своем отъезде винит бывшего главного тренера национальной команды Григория Сартинского, а также олимпийского чемпиона Олега Верняева.
Что нужно знать
- 62-летний Лаврухин в январе 2026 года выехал в Беларусь
- Вячеслав винит в своем уходе из сборной Украины двух человек
- В УФГ не хотят больше видеть Лаврухина в Украине
О побеге Лаврухина сообщила вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова. Она назвала его поступок "мерзким".
Он был старшим тренером сборной. Федерация делала все возможное и невозможное, чтобы его рекомендовать на эту должность и ни в коем случае не потерять одного из ведущих тренеров и дать ему возможность работать. Но Лаврухин поехал в страну-агрессор, и я осуждаю это.
Такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога в Украину пожизненно. Это мерзкий поступок. Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси.
Сам Лаврухин заявил, что имел предложения не только из Беларуси, однако из-за языкового барьера и "близости менталитетов" он выбрал именно Беларусь. На вопрос о том, что из Беларуси летят ракеты и шахеды по Украине Вячеслав заявил, что "не знает о таком". По его словам, Верняев и Сартинский виноваты в том, что из Украины бегут гимнасты. Это якобы касается Радомира Стельмаха и нескольких украинцев, работающих за рубежом.
Причиной стал Верняев, который поднял этот вопрос, ему, видимо, нравится это дерьмо месить. И также Сартинский – это два человека, из-за которых я уехал.
Просто вы не знаете изнутри всего, что там происходит. Хороший и добрый человек Верняев, но это все его рук дело.
Справка: Лаврухин является заслуженным тренером Украины (с 2011 года). Он известен работой с Игорем Радивиловым – бронзовым призером Олимпийских игр 2012, многократным призером чемпионатов Европы и мира. На данный момент Вячеслав занимает должность старшего тренера сборной Беларуси.
Ранее сборную Украины покинул лидер команды Илья Ковтун, который получил паспорт Хорватии. Переход Ковтуна в другую сборную вызвал большой резонанс в украинском обществе. Некоторые даже назвали это "предательством". В марте 2026 года Стельмах принял спортивное гражданство Германии. Добавим, что после Олимпиады в Париже в украинской гимнастике полыхает конфликт между УФГ и Верняевым.