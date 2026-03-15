Паралимпиада-2026: Украинка выиграла 5 медалей на Играх

Спортсменка блестяще выступила и в парабиатлоне, и в паралыжных гонках

В воскресенье, 15 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась женская лыжная гонка на 20 км среди спортсменок с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя). Украинка Александра Кононова завоевала "бронзу".

35-летняя украинка стала 5-кратной медалисткой Паралимпиады в Италии

Александра выиграла медаль в лыжном марафоне

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

Украинка проиграла второму месту, которое заняла норвежка Вильде Нильсен, 3.7 секунд, а от золотой медалистки Сидни Петерсон из США отстала более чем на минуту. Об этом сообщает "Телеграф". Людмила Ляшенко показала 4-й результат, Ирина Буй — пятый, а Богдана Конашук — 9-й.

Кононова стала 5-кратной медалисткой Паралимпиады-2026. На ее счету "серебро" в лыжной смешанной эстафете и награды в биатлоне: "золото" (спринт), и "бронзы" в "индивидуалке" и спринт-персьюте.

В воскресенье, 15 марта, на Паралимпиаде проходит девятый игровой день. Украинцы борются за медали в двух видах спорта. 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды. 14 марта украинцы выиграли первую медаль в лыжных гонках — "серебро" в смешанной командной эстафете.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.