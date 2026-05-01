Выплаты до 400 тысяч грн и поэтапная демобилизация: Зеленский рассказал о реформе в армии

Первые результаты ожидают летом

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ключевые аспекты реформы армии. Среди них не только демобилизация и повышение выплат военным.

Как отметил глава государства, некоторые изменения должны заработать с июня. Их военное командование и правительство определили в апреле 2026 года.

"Все военные в тылу будут зарабатывать от 30 тыс. грн в месяц, а пехотинцы — 250-400 тыс. грн в зависимости от выполнения боевых задач", — подчеркнул Зеленский.

Известно, что в мае состоится согласование всех ключевых деталей. Реформа стартует в июне, тогда ожидают первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров Сил обороны Украины.

Какие изменения ожидаются:

Предусмотрено повышение выплат: от 30 тыс. грн в тылу и гораздо больше для боевых, в зависимости от участия в боях, опыта и эффективности. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат.

Изменят систему комплектования: усилят контрактную службу и введут четкие сроки службы. Уже в этом году планируется начать поэтапную демобилизацию ранее мобилизованных.

Напомним, что также запланирована реформа мобилизации. Она затронет не только группы оповещения, но и бронирование работников критических предприятий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Раде оценивают будущие возможные изменения в мобилизации.