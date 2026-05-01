Искусственный интеллект с детского сада: в МОН ответили, как меняют образование в Украине (документ)

Разрабатываются новые правила и цифровые инструменты для обучения

Искусственный интеллект постепенно становится частью образовательной системы Украины. Его используют в школах, университетах и внедряют даже в дошкольное образование. Регулярно проводятся соответственные обучения для педагогов и преподавателей.

Об этом "Телеграфу" стало известно из официального ответа Министерства образования и науки Украины на соответствующий запрос издания.

Ведомство совместно с Министерством цифровой трансформации разрабатывает правила и рекомендации по использованию ИИ в образовании. Так, в 2024 году были разработаны рекомендации по внедрению и использованию технологий ИИ в заведениях общего среднего образования, а в 2025 году — в учреждениях высшего образования".

Вместе с тем был разработан проект обновленной программы повышения квалификации педагогических работников по развитию цифровой компетентности. В 2025 году более 22 500 педагогов прошли обучение, организованное при поддержке партнеров по развитию (Google и Netpeak Group).

Более 73 500 педагогов прошли курсы от украинских поставщиков образовательных услуг, в том числе заведений последипломного педагогического образования.

Ответ Министерства образования "Телеграфу"

В 2025-2026 годах при поддержке Европейского фонда образования проведено национальное исследование цифровых компетентностей педагогов в заведениях общего среднего образования. В исследовании взяли участие более 8 тысяч учителей из всех областей Украины.

Минобразования также сотрудничает с компанией Elai, которая помогает создавать видео с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, колледжи, техникумы и вузы могут бесплатно пользоваться сервисом и делать свои учебные видео с использованием ИИ. Инструмент дает возможность быстро преобразовывать тексты, конспекты или документы в структурированные видеоуроки.

ИИ в образовательной системе Украины.

Каждый год Украина принимает участие в международном техатоне по искусственному интеллекту для учащихся Teens in AI. За три года к инициативе присоединились более 220 участников, включая 173 учащихся, учителей и менторов. В 2024 году команда учеников из Украина одержала победу в техатоне Teens in AI на международном уровне.

В 2025 году был создан Edtech Centre of Excellence (центр по образовательным технологиям), с которым Министерство образования и науки Украины активно сотрудничает в сфере внедрения ИИ в образовательный процесс.

Также развивается государственная образовательная система "Мрія", к которой подключено свыше 3 тыс. школ,а общее количество пользователей составляет более 556 тысяч. В 2026 году в ней появился первый инструмент на базе ИИ — генератор тестов.

Создание ИИ-текстов в "Мрії"

В настоящее время продолжается пилотное внедрение системы "Мрія" в заведениях дошкольного образования.

