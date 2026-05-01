В "Сильпо" обвалили цены на популярные продукты и бытовую химию: товары подешевели до 69%

Больше всего упали цены на зубную пасту, мясные изделия и мороженое.

В сети супермаркетов "Сильпо" стартовал новый этап акции "Ценотижики", действующей с 30 апреля по 6 мая 2026 года. Покупатели имеют возможность купить продукты питания, напитки и товары для дома со скидками до 69%.

"Телеграф" исследовал сайт ритейла. Мы расскажем, сколько можно сэкономить.

Колбаса "Алан" Докторская (400 г): акционная цена составляет 99 грн , что на 57% меньше начальной стоимости в 229 грн.

Сыр "Пирятин" Король сыров (100 г): скидка 44% — цена упала с 52.9 грн до 29.9 грн .

скидка — цена упала с 52.9 грн до . Кефир "Крестьянский" 2,5% (850 г): стоит 36.99 грн вместо 69.49 грн (скидка 47% ).

Соус Чумак Болоньез (290 г): предлагается за 39.99 грн , старая цена — 71.49 грн (скидка 45% ).

предлагается за , старая цена — 71.49 грн (скидка ). Мороженое "Лимо" с карамелью (500 г): доступно за 99 грн со скидкой 57% (старая цена 229 грн).

Печенье Богуславна овсяное (200 г): цена снижена на 50% и составляет 27.99 грн . вместо 54.99 грн.

цена снижена на и составляет . вместо 54.99 грн. Кофе Jacobs Cronat Gold (300 г): со скидкой 52% стоимость упаковки составляет 399 грн (предварительная цена – 829 грн).

Чай Hyleys Английский аристократический (100 г): подешевел на 56% — до 79.99 грн вместо 179 грн.

подешевел на — до вместо 179 грн. Зубная паста Max Formula (100 мл): максимальная выгода недели со скидкой 69% — цена составляет 49.99 грн (старая цена 159 грн).

Гель для стирки Persil Color (1,485 л): стоит 349 грн. вместо 689 грн. (скидка 50% ).

Покупая этот набор товаров, вы храните в своем кошельке более 1150 гривен, а это фактически позволяет получить почти половину корзины бесплатно.

Ранее "Телеграф" писал, что украинец сравнил продукты в Англии и "Сильпо".