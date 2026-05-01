После Перми и Туапсе: куда еще может ударить Украина (карта)

Количество атак достигло максимума в апреле

Украина может расширить зону поражения вглубь России. После серии атак на НПЗ, в том числе по Перми в 1500 км от Украины, эксперты прогнозируют новые направления ударов и оценивают возможные пути реализации.

"Телеграф" пообщался с экспертами по вопросам дронов, куда же может потенциально прилететь в России и что нужно Украине для наращивания дальнобойной мощности.

Заметим, именно этой весной украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев около 1800 км, в большей степени над вражеской территорией. По оценкам Bloomberg, в апреле количество атак на нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня — по меньшей мере, 21 атака по инфраструктуре. Однако сделать "руку Украины" длиннее не так уж просто, объясняет руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран.

Почему Украина не может просто бить еще дальше вглубь России

Среди проблем для увеличения радиуса применения дронов, в частности, другие климатические зоны, например за полярным кругом. "Это возможно сделать. Это только вопрос времени, технологий и или мы будем искать другие варианты нанесения ударов. Например, как недавно с водяной платформы FPV подбили шахеды. Ну, кто знает, может какой-то челнок тоже появится с платформой у Норвежского моря или другого", — намечает возможные перспективы эксперт. Напомним, Украина уже использовала подобную технологию во время операции "Паутина".

Иная ситуация с ударами в сторону восточной части РФ. Главная проблема в том, что для увеличения дальности обычно требуется больший бак, а соответственно уменьшается боевая часть. "Там на БЧ там останется, килограмм или пол килограмма, или 5 кг, то какой смысл? Оно не так поразит, как сейчас, когда мы прилетаем с БЧ в 40 кг. Чтобы нанести критический удар и достичь результата, нужно немного больше БЧ", — объясняет Таран.

Куда уже долетают украинские дроны

Только весной дроны поражали объекты в Челябинской области — примерно 1700–1800 км, в Свердловской области — примерно 1600–1700 км, Перми — примерно 1500 км. Были и более близкие удары, например Туапсинский НПЗ — примерно 450 км.

Украина имеет потенциал для дальнобойных ударов, в частности, еще в 2025 году президент Владимир Зеленский рассказывал об успешных испытаниях дрона на 3000 км. Способна столько же пролететь и ракета FP-5 Flamingo. Это потенциально отрывает новые возможности.

Бывший российский медийщик на портале Reddit показал на карте российских предприятий нефтеперерабатывающей отрасли дальность от условной линии Чернигов-Харьков-Запорожье. В зону покрытия 2500 км входит немало интересных объектов европейской части России.

Карта российских НПЗ и объектов отрасли и дальность для ударов из Украины/ Источник: Reddit

Не только нефть: эксперт назвал потенциальные цели для ударов по РФ

Не стоит забывать и о других отраслях. Руководитель учебного департамента Академии "Дронариум" Дмитрий Следюк предостерегает от попыток прогнозировать будущие цели, ведь это компетенция соответствующих структур, но показывает логику событий.

"Если опираться только на логику событий и открыть источники, то последующих ударов можно ожидать по критическим производствам для авиационной, ракетной, химической и нефтехимической отрасли России. За этим просматривается система целенаправленного уничтожения источников финансирования войны для России, и ее способностей наносить нам болезненные удары", — замечает эксперт. Он также отмечает, что дальность поражений постепенно, но непреклонно растет. "Поэтому мы можем надеяться на впечатление НПЗ и других целей и дальше 2000 километров", — резюмирует Следюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина вынуждена защищать гражданские объекты от России с 2022 года. Технологии защиты за это время значительно изменились — единого, универсального средства не существует, поэтому украинская ПВО подходит творчески и комплексно.