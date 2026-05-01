"Это все только прелюдия": кто сливает "пленки Миндича" и почему именно сейчас

Эксперты предложили несколько версий, кто является инициатором сливов скандальной истории

Появление в средствах массовой информации материалов по делу НАБУ и САП "Мидас" — это только начало долгого процесса, и самое интересное в нем еще впереди. А насчет того, кто организовал слив записанных антикоррупционными органами разговоров, можно выдвинуть три основных версии.

Об этом "Телеграфу" рассказали ведущие украинские политологи, комментируя события последних дней. Как известно, 29 апреля "Украинская правда" опубликовала первую часть разговоров, задокументированных Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратурой в рамках дела "Мидас" в квартире Тимура Миндича, подозреваемого в коррупции в сфере энергетики. Позже свою часть разговоров обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, за ним – нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. 1 мая УП выложило уже и вторую часть своих записей.

Следовательно, материалы следствия (полностью верифицировать их невозможно), которое ведут антикоррупционные органы, появляются в СМИ как эпизоды политического ток-шоу. Как это может быть и откуда они берутся? Самыми вероятными выглядят три версии:

1. Сливы организовало именно НАБУ, столкнувшись с проблемами в ходе расследования и пытаясь получить хотя бы политические дивиденды.

2. Скандал организовали внутренние силы в Украине, которые после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака хотят зафиксировать и расширить свое новое положение или просто "посадить" рейтинг Владимира Зеленского.

3. Скандал срежиссирован США, цель которых – нажать на Зеленского перед новым возможным раундом переговоров с РФ, а также "притормозить" конкурентов в сфере военно-промышленного комплекса.

Какая из этих версий выглядит наиболее похожей на правду?

Кто сливает записи разговоров СМИ и нардепам?

Политолог и политический консультант Игорь Рейтерович считает, что записи слила сторона защиты, то есть адвокаты фигурантов дела "Мидас".

"Ведь там фигуранты не хотят тянуть все сами и за все отвечать. Плюс это борьба за передел сфер влияния между Ермаком и новичками", — уверен Рейтерович.

Согласен с ним и политолог Владимир Фесенко : "Я могу согласиться, что документ (распечатки) может идти из адвокатской среды. А вот мотивы могут быть разные. Например, банальный – деньги. Кто-то из адвокатов понял, что это товар, на котором можно заработать очень неплохо. Больше, чем за защиту своего подследственного, тем более, возможно, по некоторым подзащитным не очень серьезные перспективы. Если предложили достаточно большую сумму, — могли продать то, что есть на руках. Это самая простая версия.

Другая версия – кто-то из адвокатов по своей профессиональной деятельности связан с серьезными политическими фигурами, которые предложили (опять же, не бесплатно) поделиться этими материалами.

Есть еще одна версия, конспирологическая. Снова адвокаты. Мы помним, люди из "бэк-офиса" были связаны с Деркачем. И если через адвокатов, через общих знакомых передали: давайте мы вам заплатим, но сбрасывайте по максимуму все эти материалы. Цель – дестабилизация. То есть русский след, я его не исключаю. Для меня это не главная версия, но, учитывая связи с Деркачем, Россия может это использовать для дестабилизации в Украине.

Я пока больше склоняюсь к внутренним политическим источникам. Ответ на вопрос, кому это выгодно? Наиболее выгодно политическим противникам Зеленского. Плюс удар по Умерову".

Фесенко предполагает, что сливы могли быть организованы НАБУ, но здесь есть важный момент: "Можно предположить, что они таким образом компенсируют прогресс в следствии, но это не решает их проблем, а наоборот усугубляет. Потому что это же материалы расследования, которые были еще летом. Операция "Мидас" перешла фазу выдвижения подозрений с ноября. Но по Ермаку нет подозрений. Сейчас – то же самое. Здесь фигурирует Умеров, потому требуют его отставки. Но где подозрения? Похоже, что против Умерова и других фигурантов, кроме Миндича и фигурантов бэк-офиса, нет прямых, весомых юридических доказательств, чтобы им что-то предъявить, кроме записей, где они фигурируют в не совсем хорошем виде. Поэтому чисто юридически НАБУ особых выгод от этого не получит. А вот разрыв между информационным шоу, которое мы снова наблюдаем, и реальным юридическим процессом, будет еще больше. И вопросов к НАБУ станет еще больше. Поэтому по НАБУ я немного сомневаюсь, что это идет от них".

А вот относительно возможной роли США Фесенко почти уверен, что их возможная роль минимальна.

"Об американцах — очень популярная версия. Однако я не считаю, что она главная. В версию, что это давление на Зеленского (внешнее — Ред.), я мало верю. Потому что уже был ноябрь прошлого года. И как это повлияло? Наоборот, как это ни парадоксально, после начала операции "Мидас", после "Миндичгейта" началось давление на Зеленского по американскому мирному плану – Зеленский начал переговоры, не согласился на американское давление, но его рейтинги выросли. Для него это спасение. Если он пойдет на уступки американцам, то только усугубит свою ситуацию. А если сопротивляется, — наоборот, таким образом демонстрирует свою принципиальность, патриотичность.

У меня нет ни доказательств, ни инсайдов, но в том, что под ударом Умеров, — может быть американский интерес. Американцам очень не понравилась активность Зеленского на Ближнем Востоке. То, что Зеленский работает самостоятельно, выходит на рынок оборонных технологий. А американцы привыкли, что они там все контролируют. А сейчас Зеленский играет самостоятельно. А через кого он играет? Через Умерова. И здесь есть определенный мотив. Если подвинут Умерова, если он вообще отойдет от политических дел, то Зеленский потеряет ключевую переговорную фигуру с Ближним Востоком и с Турцией. Поэтому я вполне предполагаю, что в распространении информации об Умерове могут быть заинтересованы, в частности, американцы. Хотя это только версия".

По мнению политолога Тараса Загороднего, материалы НАБУ и САП сливают сами эти антикоррупционные органы – и делают это по заказу Соединенных Штатов:

"Американцы (заинтересованы – Ред.), и ФСБ, конечно. Доказательств ничего (по делу "Мидас" — Ред.) нет, судя по всему. "Сливы" НАБУ, — это просто агентура иностранных спецслужб в нашей стране. Никто не сажает господина Железняка за распространение материалов досудебного следствия… НАБУ только "сливает" информацию, и потому какие-то отрывочные пленки неизвестно какого происхождения. Снова НАБУ и САП не знают, откуда они появляются".

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не уверен, что "сливы" – дело рук НАБУ:

"По-моему, слишком много говорит о том, что это не НАБУ "слило". Я думаю, что это утечка НАБУ, сделанная чужими руками, и это сделано умышленно. Думаю, что это адвокаты команды Миндича и все проходящие по делу "слили" для того, чтобы спровоцировать политический кризис, чтобы повлиять на подельников, которые начали сливать других подельников. Но, по-моему, жертвой этого всего "слива" может стать изготовление ракет большой дальности от FirePoint. И то, как рты "антикоров" начинают это обыгрывать, на это всячески указывает".

Кулик считает ситуацию небезопасной.

"Моя позиция следующая. Пока то, что производит FirePoint, — летает, взрывается, пока мы не получили доказательства того, что этого нет (а я наоборот получаю доказательства, что это есть), то атаковать компанию, причем так коммуницировать эти "сливы" пленок, так обыгрывать, как это делает кое-кто — это атака на FirePoint и именно на нашу баллистику, которая дешевле американской… НАБУ, может, и не ставило целью нанести удар по производству FirePoint, но те, кто коммуницирует эту утечку, сейчас используют ее для того, чтобы ударить по FirePoint и убрать у нас дешевую баллистику в пользу американской дорогой".

Почему для скандала выбрали такое время и что дальше?

Загородний уверен, что причина скандала – успехи Украины : "Потому что главный удар — на компанию FirePoint, потому что всем становится очевидно, что Украина наносит удары по территории России, удары становятся интенсивными… Есть еще один вопрос: было сорвано подписание соглашения по проекту "Фрея" (Freya), это создание глобального паневропейского антибаллистического щита на основе технологии компании FirePoint, возглавлять которую с украинской стороны должен был Умеров, поэтому атака идет на Умерова. Очевидно, что у Украины есть успехи на Ближнем Востоке, где тоже играет свою роль Умеров. Министром обороны он был отвратительным, но как переговорщик достаточно справляется со своим делом. Сейчас снова пытаются атаковать конкретно Верховного главнокомандующего Зеленского, не желающего выходить с Донбасса и дальше бьющего по территории России. И начинаются движения всех этих сил, желающих нашего конкретного поражения. Глашатаями которых является именно господин Железняк".

Политолог напомнил, что информация продолжает поступать в СМИ: "Там уже другие "сливы" появились. У бывшего прокурора САП Станислава Броневичского есть свои источники информации, что Арахамия присутствует на пленках. Это вызвало дикую истерию так называемых "антикоррупционеров", госпожи Каленюк (речь об исполнительном директоре Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк — Ред.). Потому что они тоже могут быть на этих пленках. Поскольку это они лоббировали Умерова и кричали, что он — лучший министр. Каленюк очень хотела быть заместителем министра обороны, поэтому "торпедировала" конкретно Резникова.

Поэтому эта целая гнилая тусовка агентур бьется в истерии, потому что Украина перехватывает стратегическую инициативу. Становится субъектом, который сам диктует условия. Это выбивает США, выбивает Европу, ну и понятно, что и Россию, в том числе", — резюмирует он.

В то же время Фесенко считает это чисто внутриполитической историей.

"Кому это выгодно? Больше всего — политическим противникам Зеленского. Плюс удар по Умерову. Причем это же игра в долгую. То, что сейчас – это лишь прелюдия. И все эти материалы – это бомба замедленного действия, которая взорвется позже. Когда дело дойдет до выборов, например. Но почему именно сейчас? Потому что надо ослабить президента. У него были проблемы, переходный период, но, начиная с января, Зеленский возобновил свое влияние на систему власти. Поэтому тем, кому не нравится, что президент восстановил рейтинговую ситуацию и свое влияние, нужно его ослабить. Нужна новая волна "Миндичгейта", – говорит он.

Фесенко обращает внимание и на форму подачи "сливов":

"Как мы знаем по "пленкам Мельниченко", все большие объемы информации подают "сериально", порциями. Ведь если сразу все вывалить — эффект будет гораздо меньше. Правда, у "сериальности" тоже есть ловушка. Чем больше и дольше это продолжается, тем меньше эффект. Но думаю, наиболее интересные, самые интересные, самые вкусные" эпизоды, в расследовании могут выпадать, их приберегут на потом. А сегодня цель создать новую волну скандала, продемонстрировать, что президент причастен к "Миндичгейту". И что у него все так же, как было у предшественников: Свинарчук — у Порошенко, "дорогие друзья" у Ющенко, и я уже молчу о Януковиче. У Януковича было Межигорье, а здесь скромнее, кооператив всего-навсего".

"Так что я пока склоняюсь к версии, что это выгодно политическим противникам Зеленского. Кто именно дирижер, — я не знаю. Но явно есть источник, который управляет этим и запускает волну этих материалов по разным каналам. Один канал — Ткач, сейчас — Железняк. Причем преимущественно это оппозиционные каналы. Кто так или иначе представляет оппозицию, критикует Зеленского. И это будет работать в первую очередь на аудиторию, которая или против Зеленского, или хотя бы частично не доверяет Зеленскому. Потому что доверяющие Зеленскому — эту информацию вообще не воспринимают. Потому катастрофы для Зеленского не будет, но будет усиление поляризации. Когда пропасть между сторонниками и противниками Зеленского станет еще больше, а их взаимное восприятие будет еще более агрессивным. В этом смысле, безусловно, будут отрицательные последствия. Прямых политических последствий этого скандала я не ожидаю, потому что юридически здесь нет ничего нового", — резюмирует Фесенко.

Думаю, что это был выстрел шрапнелью по площадям, а не по конкретному человеку. Надо было создать туман неопределенности, чтобы скрыть основную цель. И мне кажется, что под этот туман неопределенности попали многие люди. Все воспользуются этой историей. Все без исключения: оппозиция, группы интересов в самой власти. Кто пытается убрать из Офиса президента определенные фамилии, кто хочет обосновать президенту необходимость подозрения для Ермака, чтобы потом развести руками: ну, простите, сколько же можно не давать подозрения? Либо нужно определиться по нему (что он порядочный человек), либо уже давать подозрения. То есть все, без исключения, занимаются разрешением своих корпоративных интересов, используя эти пленки. Одной цели в этих пленках нет", – считает Кулик.