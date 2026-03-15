Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 15 марта

Сине-желтые прощаются с Паралимпиадой

В воскресенье, 15 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоится девятый игровой день. Украинцы будут бороться за медали в двух видах спорта.

Что нужно знать

В 9-й игровой день Сине-желтые претендуют на 6 комплектов наград

Украинцы попытаются выиграть медали в лыжных гонках и горнолыжном спорте

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 15 марта на Паралимпийских играх. Украинцы будут бороться за медали в лыжном марафоне и слаломе.

Расписание и результаты украинцев 15 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)

10:25. Паралыжные гонки. 20 км свободным стилем. Мужчины, класс сидя (Григорий Шимко, Василий Кравчук, Александр Алексик, Павел Баль)

11:25. Парагорнолыжный спорт. Слалом. Мужчины, класс стоя – первый спуск (Максим Гелюта)

11:45. Паралыжные гонки. 20 км свободным стилем. Женщины, класс стоя (Богдана Конашук, Ирина Буй, Александра Кононова, Людмила Ляшенко)

12:00. Паралыжные гонки. 20 км свободным стилем. Мужчины, класс стоя (Дмитрий Среда, Серафим Драгун, Сергей Романюк)

13:20. Паралыжные гонки. 20 км свободным стилем. Женщины, класс с нарушением зрения (Романа Лобашева, Оксана Шишкова)

13:30. Паралыжные гонки. 20 км свободным стилем. Мужчины, класс с нарушением зрения (Максим Мурашковский, Игорь Кравчук, Дмитрий Суярко, Александр Казик)

15:20. Парагорнолыжный спорт. Слалом. Мужчины, класс стоя – второй спуск

7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды. 14 марта украинцы выиграли первую медаль в лыжных гонках — "серебро" в смешанной командной эстафете.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой. Кроме того, организаторы без причин отобрали сине-желтые флаги у украинских болельщиков.