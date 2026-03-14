Паралимпиада-2026: расписание и результаты украинцев 14 марта

Сине-желтые выступят в лыжных эстафетах

В субботу, 14 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоится восьмой игровой день. Украинские спортсмены выступят на соревнованиях в одном виде спорта

Что нужно знать

В 8-й игровой день Сине-желтые претендуют на 2 комплекта наград

Украинцы попытаются выиграть медали в лыжных гонках

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинских спортсменов 14 марта на Паралимпийских играх. Украинцы будут бороться за медали в командных лыжных гонках.

Расписание и результаты украинцев 14 марта на Паралимпийских играх в Италии (обновляется)

11:00. Паралыжные гонки. Смешанная эстафета 4 х 2,5 км. Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова, Людмила Ляшенко выиграли "серебро".

12:15 — Паралыжные гонки. Смешанная открытая эстафета 4 х 2,5 км. Дмитрий Суярко (гайд – Александр Никонович), Василий Кравчук, Григорий Вовчинский, Серафим Драгун.

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы". В пятницу, 13 марта, наши биатлонисты вновь порадовали болельщиков, завоевав 4 серебряных и 2 бронзовые награды.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.