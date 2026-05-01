В Киеве возьмутся за старое жилье: будут ли сносить "хрущевки" (документ)

Соответствующая программа была утверждена еще в 2022 году

В Киеве планируют массово обновить устаревшие жилые дома по типу "сталинок", "хрущевок" и прочих. Однако запуск программы тормозит отсутствие финансирования.

Об этом "Телеграфу" стало известно из официального ответа Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевского городского совета на соответствующий запрос издания.

Программа комплексной реконструкции в столице была утверждена еще в 2022 году. Она предусматривает привлечение инвесторов-застройщиков для обновления целых кварталов, замены старых домов, модернизации инфраструктуры.

Одной из главных задач данной программы является определение районов, которые необходимо обновлять в первую очередь. Для этого нужно:

определить границы данных кварталов

описать их состояние

установить, в каком состоянии находятся дома

решить, в каком порядке должна быть проведена реконструкция

Разработка программы комплексной реконструкции / Киевский горсовет

При подготовке программы был проведен только обобщенный анализ технического состояния устаревшего жилищного фонда Киева. В ответе на запрос указано, что значительный объем устаревших домов, их неудовлетворительное техническое состояние, отсутствие плановых капитальных ремонтов, требует огромных объемов финансирования на проведение комплексной реконструкции.

Схема границ территорий комплексной реконструкции устаревшего жилого фонда / Киевский горсовет

Потому главной проблемой на данный момент являются именно деньги. Из-за полномасштабной войны в Украине в бюджете столицы на 2022–2025 годы не предусмотрели выделение средств да программу комплексной реконструкции.

После того, как средства будут выделены, в Киеве проведут работы по обследованию и определению технического состояния домов, которые нуждаются в первоочередной комплексной реконструкции.

Схема размещения кварталов, которые подлежат первоочередной реконструкции / Киевский горсовет

Отметим, что в городском бюджете на 2026 год не предусмотрены средства на реконструкцию старого жилищного фонда. Часть денег пойдет на ремонт теплосетей, восстановление поврежденного в результате полномасштабной войны жилья, объектов критической инфраструктуры и т.д. (почти 7,5 млрд гривен). Таким образом, в ближайшее время сноса или восстановления старых "хрущевок" и других домов не будет.

Будут ли в Украине сносить "хрущевки" и "сталинки"?

Ранее народный депутат Елена Шуляк в эфире День.LIVE говорила, что до начала полномасштабного российского вторжения Украина уже приблизилась к решению вопроса на законодательном уровне. Соответствующий закон уже принят в первом чтении, однако все еще нуждается в доработке.

Она объяснила, что вопрос устаревшего жилья остается чувствительным, ведь для сноса старых домов необходимо согласие значительной части жителей. Этот момент, как правило, чаще всего блокирует весь процесс. Даже при том условии, что многие поддержат идею, несколько несогласных могут притормозить решение.

Устаревший жилой фонд Украины. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

"Основной вопрос – кто будет принимать решение… что хрущевка будет расселена, а на ее месте будет новая", — отметила нардеп.

При этом, снос домов не рассматривается как универсальный сценарий. Его применяют в тех случаях, когда здание находится в аварийном состоянии или непригодном для проживания. В остальных же случаях предпочтение отдают обновлению дома, поскольку новое строительство потребует значительно больше ресурсов.

Реконструкция также имеет свои сложности — она предусматривает временное отселение жителей, требующее значительных ресурсов и организаций.

Что не так со "сталинками" и "хрущевками"?

В холодные зимы, когда, к тому же, могут быть перебои с отоплением, дома стоит рассматривать и в этом ключе. Самыми опасными для проживания при отключениях тепла оказались как раз панельные пятиэтажки, известные как "хрущевки". Они построены еще при Никите Хрущеве из готовых бетонных плит и промерзают молниеносно.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг", в комментарии "Телеграфу" объясняет масштабы проблемы:

"Первыми замерзнут дома — так называемые "хрущевки" или "панельки". Там промерзание буквально происходит за часы. 36 часов – и до свидания. Ну пусть 48 часов каких-то, там уже зависит от ветра".

По его словам, после этого температура в квартирах упадет настолько критично, что придется сливать воду из отопительной системы, чтобы не потрескались трубы и стояки. Это означает полную непригодность дома для жизни.

Панельная "хрущевка"

Кирпичные пятиэтажки хрущевской эпохи имеют лучшие показатели теплосбережения по сравнению с панельными. Их строили из красного кирпича, что обеспечивало естественную теплоизоляцию. Об этом "Телеграфу" сказала эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно.

Такие дома можно увидеть на Воскресенке, Дарнице, Сырце, Нивках в Киеве. Толщина стен у них составляет около 40 сантиметров, что вдвое меньше "сталинок", но лучше "панелек". Кирпич обладает естественной способностью аккумулировать тепло в течение дня и медленно отдавать его ночью. Однако даже эти дома не выдержат долго без отопления – максимум 2-3 суток при морозе минус 5 градусов.

Кирпичная "хрущевка"

А вот "сталинки" являются стойкими к морозам. Эти сооружения, построенные еще до 1950-х годов немецкими строителями, обладают уникальными характеристиками теплосбережения.

"Сталинки" очень теплые. Эти дома фасадные, у них толстенные стены, высоченные потолки — 3,5-4 метра", — рассказывает Попенко.

Толщина стенок в "сталинках" достигает 60-100 сантиметров. Это полноценная кирпичная кладка, рассчитанная на срок эксплуатации. Такие массивные конструкции работают как аккумулятор тепла – медленно нагреваются, но очень медленно отдают тепло наружу.

Высокие потолки создают дополнительный объем для обогрева, но массивные стены полностью компенсируют этот недостаток. "Сталинки" могут продержаться без отопления 5-7 дней, даже при температуре минус 5-10 градусов.

Время промерзания разных типов домов. Инфографика: "Телеграф"

