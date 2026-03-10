Суркис отреагировал на подлый поступок зятя (видео)

Президент клуба не стал оправдывать действия своего игрока

Президент киевского "Динамо" признал грубую ошибку рефери в центральном матче 19-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Полесья" (2:1). Это касается эпизода с Кристианом Биловаром, центральным защитником Бело-синих и зятем Суркиса.

Что нужно знать

"Динамо" обыграло "Полесье"

Биловар сыграл очень грубо против соперника в 1-м тайме

Суркис считает, что рефери должен был удалить Кристиана

Мнение Суркиса об эпизоде приводит "ТаТоТаке". По словам президента "Динамо", арбитр Николай Балакин должен был удалять Биловара.

Стопроцентная красная карточка для нашего игрока. Не понимаю, почему ВАР не подозвал главного судью. Игорь Суркис

Отметим, при счете 1:1 Биловар грубо сыграл в центре поля против игрока хозяев Линдона Эмерллаху. VAR, за который отвечал Денис Шурман, не вмешался в эпизод, хотя Кристиан влетел в ногу соперника. В итоге центрбек Бело-синих не получил даже желтую. После матча житомирский клуб опубликовал последствия стыка.

Нога Эмерллаху после стыка с Биловаром/Фото: ФК "Полесье"

Это и другие спорные решения Балакина привели к громкому скандалу. "Полесье" требует провести расследование и проверить арбитра на полиграфе. К слову, Суркис также остался недоволен ошибками рефери в сторону соперника.

Полный видеообзор матча "Полесье" — "Динамо"

Отметим, Биловар женился на Яне Суркис, дочери Игоря Суркиса, в июле 2023 года, правда, общественность узнала об этом спустя год. В декабре 2024 года у супругов родился сын, которого назвали Александром — в честь деда.

Яна Суркис, Кристиан Биловар с сыном Александром/Фото: instagram.com/y.surkis777

Напомним, накануне "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка Украины. Киевляне в четвертьфинале сломили сопротивление "Ингульца".