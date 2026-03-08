"Динамо" со скандалом обыграло "Полесье" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Без судейского скандала не обошлось
В воскресенье, 8 марта, в Украинской премьер-лиге (УПЛ) был сыгран центральный матч 19-го тура. "Полесье" в Житомире принимало киевское "Динамо".
Что нужно знать
- "Динамо" обыграло "Полесье"
- В первом тайме произошло несколько спорных эпизодов
- Бело-синие остались на 4-м месте, "Полесье" — третье
Встреча, проходившая на Центральном городском стадионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".
Поединок заполнился не только благодаря голам, но и нескольким спорным моментам в первом тайме. К примеру, при счете 0:0 главный арбитр матча Николай Балакин не засчитал гол в ворота "Динамо" из-за спорного фола на Владимире Бражке в начальной фазе атаки. Кроме того, при счете 1:1 центрбек "Динамо" Кристиан Биловар грубо сыграл в центре поля против Линдона Эмерллаху. В обоих эпизодах VAR, за который отвечал Денис Шурман, занял сторону "Динамо".
Отметим, киевляне пропустили первыми — за "Полесье" отличился Алексец Гуцуляк, реализовавший пенальти. "Динамовцы" ответили дважды — дубль на счету Матвея Пономаренко.
Полный видеообзор матча "Полесье" — "Динамо":
Накануне "Динамо" пробилось в полуфинал Кубка Украины. Киевляне в четвертьфинале сломили сопротивление "Ингульца".