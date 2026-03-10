Суркіс відреагував на підлий вчинок зятя (відео)

Президент клубу не став виправдовувати дії свого гравця

Президент київського "Динамо" визнав грубу помилку рефері у центральному матчі 19-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Полісся" (2:1). Це стосується епізоду з Крістіаном Біловаром, центральним захисником Біло-синіх та зятем Суркіса.

Що потрібно знати

"Динамо" обіграло "Полісся"

Біловар зіграв дуже грубо проти суперника у 1-му таймі

Суркіс вважає, що рефері мав видалити Крістіана

Думку Суркіса про епізод наводить "ТаТоТаке". За словами президента "Динамо", арбітр Микола Балакін мав видаляти Біловара.

Стовідсоткова червона картка для нашого гравця. Не розумію, чому ВАР не покликав головного суддю. Ігор Суркіс

Зазначимо, за рахунку 1:1 Біловар грубо зіграв у центрі поля проти гравця господарів Ліндона Емерллаху. VAR, за який відповідав Денис Шурман, не втрутився в епізод, хоча Крістіан влетів у ногу суперника. У результаті центрбек Біло-Синіх не отримав навіть жовту. Після матчу житомирський клуб опублікував наслідки стику.

Нога Емерлаху після стику з Біловаром/Фото: ФК "Полісся"

Це та інші спірні рішення Балакіна призвели до гучного скандалу. "Полісся" вимагає провести розслідування та перевірити арбітра на поліграфі. До слова, Суркіс також залишився незадоволеним помилками рефері у бік суперника.

Зазначимо, Біловар одружився з Яною Суркіс, донькою Ігоря Суркіса, в липні 2023 року, щоправда, громадськість дізналася про це через рік. У грудні 2024 року у подружжя народився син, якого назвали Олександром – на честь діда.

Яна Суркіс, Крістіан Біловар із сином Олександром/Фото: instagram.com/y.surkis777

Нагадаємо, напередодні "Динамо" пробилося до півфіналу Кубка України. Кияни у чвертьфіналі зламали опір "Інгульця".