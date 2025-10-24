"Шовковского не уважают": знаменитый футболист заявил о демарше лидера "Динамо"

Бывший игрок киевлян рассказал о плохой ситуации в клубе

Экс-форвард "Динамо" Киев Олег Саленко назвал самую большую проблему главного тренера Бело-синих Александра Шовковского. Накануне киевский клуб разгромно проиграл в Лиге конференций УЕФА сезона 2025//26.

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Самсунспору" в Турции со счетом 0:3

Саленко считает, что Шовковского не уважают игроки

Олег заявил, что Ярмоленко на самом деле не заболел, а просто отказался ехать в Турцию на матч

Соответствующий комментарий Саленко приводит footboom. По его словам, Шовковскому не хватает авторитета в "Динамо".

Чего не хватает Александру Шовковскому? Авторитета. В команде его не уважают, не воспринимают как наставника как главного тренера Олег Саленко

Кроме того, Саленко затронул тему конфликта между Шовковским и Ярмоленко. Накануне в "Динамо" сообщили, что Андрей не попал в заявку на игру с "Самсунспором" из-за простуды. Олег уверен, что это неправда. К слову, в день игры Ярмоленко отпраздновал день рождения.

"Динамо" в этом матче не хватало Ярмоленко? Возможно. Но ведь он не уехал в Турцию. Вы думаете, Ярмоленко действительно заболел, как нам рассказали? Нет, конечно. Андрей просто не захотел участвовать в этом позоре, просто не захотел уезжать и все. Такова сейчас атмосфера в "Динамо". Олег Саленко

Видеообзор матча "Самсунспор" — "Динамо"

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2). В 3-м ЛК туре столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

В чемпионате Украины киевляне находятся на третьей позиции. В национальном Кубке Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".