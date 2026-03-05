"Динамо" и "Шахтер" устроили скандал из-за каши

SMM-щики украинских грандов подкалывают друг друга

Обычный пост в threads привел к конфликту между двумя футбольными клубами. SMM-сотрудники "Динамо" и "Шахтера" высмеяли неудачи друг друга в публикации про кашу.

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" зарубились в соцсети

Киевляне подкололи дончан вылетом из Кубка Украины

Горняки высмеяли неудачу Бело-синих в еврокубках

Все началось с банального вопроса от пользователя ridkist (Віталий Даныщук). В соцсети threads он спросил, кто и что представляет при виде слова каша.

На публикацию отреагировало "Динамо", которое тут же подкололо "Шахтер". Бело-синие сравнили с кашей матчи Горняков.

Дончане тут же ответили: "Приятного аппетита", прикрепив к ответу видео с состоянием газона на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

В Киеве пошутили, что Горняки сумели посмотреть игру Кубка Украины с трибун. В 1/8 финала "Динамо" выбило "Шахтер" из турнира.

На это в "Шахтере" пригласили киевлян в Краков, где Горняки сыграют с польским "Лехом" в 1/8 финала Лиги конференций. "Динамовцы" не смогли пройти в плей-офф еврокубка.

Бело-синие в ответ заявили, что будут болеть за Горняков.

Напомним, "Динамо" стартовало в Кубке Украины в 1/16 финала. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1). Потом "динамовцы" выбили из турнира донецкий "Шахтер" (2:1). В четвертьфинале киевляне справились с "Ингульцом" (2:0).