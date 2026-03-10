Шовковський вперше розповів про конфлікт із легендою "Динамо" (відео)

Тренер відповів на запитання філософськи

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський лише після звільнення трохи пролив світло на конфлікт із хавбеком Біло-синіх Андрієм Ярмоленком. У серпні 2025 року з’явилися чутки про те, що наставник вигнав гравця прямо з тренування.

Що потрібно знати

Олександр дав велике інтерв’ю Денису Бойку

Про конфлікт тренера та лідера команди повідомляли ЗМІ

Сашо зізнався, що розчарувався в Ярмоленку

Відповідний коментар Шовковського наводить YouTube-канал "Денис Бойко". Олександр зізнався, що Андрій так і не став його помічником у команді, хоч він — лідер "Динамо".

Лідер може бути формальним, може бути неформальним. Це та людина, яка є помічником. Андрій Ярмоленко, за всієї поваги до нього, не був мені помічником. Так, він був лідером, але не був мені помічником. Це, мабуть, той момент, який був моїм розчаруванням. Ми мали робочі відносини. Вони не були тими, якими можна було підживлюватися. І це насамперед проявлялося в тренувальному процесі. Олександр Шовковський

Зазначимо, між Шовковським та Ярмоленком нібито сталася сутичка на тренуванні. Пізніше "Сашо" заявив, що Андрій залишив розташування команди й це дивно, хоча хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу. Ексфорвард "Динамо" Київ Олег Саленко вважає, що Ярмоленко не грав із "Самсунспором" у Лізі конференцій саме через конфлікт з менеджером, а не через застуду, як це повідомили у "Динамо".

Пізніше з’явилася інформація, що Ярмоленко може змінити Шовковського на тренерському містку Біло-Синіх. У результаті після звільнення Сашо команду очолив Ігор Костюк.