Это "место силы" знают единицы: где в Украине есть старинное село, которое заряжает энергией

Сейчас в селе проживает менее 1000 человек

Украина богата удивительными локациями, которые многие называют "местами силы", поскольку они обладают особой энергетикой. В их числе и старинное село Буша в Винницкой области, о богатом наследии и необычных тайнах которого знают далеко не все.

"Телеграф" решил подробнее рассказать об этом увлекательном месте. Мы выяснили, откуда произошло название поселения и что в нем особенного.

Село Буша — почему это "место силы" и что там находится

В Ямпольском районе Винницкой области спрятано удивительное село Буша, которое находится возле слияния двух рек — Мурафа и Бушанка. Первые письменные упоминания о нем относятся к XVI веку, а уже в 1629 году поселение получило статус города.

Благодаря выгодному расположению на пересечении торговых путей Буша превратилась в город-крепость Брацлавского воеводства, который играл важную роль в защите Подолья. Но в 1654 году его осадили польские войска.

Указатель в селе Буша, Фото: Wikipedia

Согласно легенде, во время обороны жена сотника Завесного, понимая, что город падет, подорвала пороховой склад и пожертвовала собой, чтобы задержать врага. После этой трагедии крепость была разрушена, а город утратил свое значение. От былых укреплений уцелела только одна башня, которую позже отреставрировали и переделали в колокольню.

По одной из версий, поселение получило свое название от имени единственной уцелевшей жительницы по имени Басе (Буше): "Буша — осталась одна душа". Еще считают, что название может быть напрямую связано с рекой Бушанкой, у слияния которой расположено поселение.

Как выглядит село Буша, Фото: Tamtour.com

Новую жизнь это историческое место получило в 2000 году, когда здесь создали Государственный историко-культурный заповедник. На его территории можно увидеть музей трипольской культуры, старинное казацкое кладбище XVIII–XIX веков, парк каменных скульптур и другие памятники.

Заповедник Буша, Фото: Wikipedia

Именно сочетание древней истории и необычной природы сделало Бушу "местом силы", многие посетители говорят, что у этой местности особая атмосфера, которая заряжает энергией, как будто находишься в другом измерении.

Что находится в селе Буша, Фото: busha.com.ua

Сегодня на территории заповедника работает музей под открытым небом. Недалеко от села находится живописный каньон с нависающими скалами и пещерами. Огромные каменные валуны здесь имеют причудливые формы и даже собственные названия — Гриб, Баран и Висячка. Эти природные ландшафты делают местность особенно привлекательной для путешественников.

Скальный храм в селе Буша, Фото: My phototravel

