Владел нелегальным бизнесом и подкупал избирателей? Где сейчас муж экс-нардепа Королевской и как выглядит

Королевская помогла мужу попасть в Верховную Раду

Одиозная экс-нардеп Наталья Королевская, которая жила под Киевом в шикарном особняке, давно состоит в браке с Юрием Солодом. Познакомились они еще до прихода в политику, но именно Королевская "протолкнула" супруга в парламент.

Юрий Солод владел бизнесом, связанным с оптовой торговлей металлами и рудами

В 2014 году муж Королевской попал в Верховную Раду и регулярно ее прогуливал

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Юрий Солод и куда он пропал. Мы также узнали некоторые факты его биографии.

Юрий Солод — что о нем известно

Юрий Солод родился в 1972 году в поселке Красный Кут Луганской области. О его ранних годах мало, что известно. По данным из открытых источников, семья Солода занималась бизнесом, связанным с металлоломом, который вскоре перешел ему, но был не вполне легальным.

Именно на почве работы в этой сфере он познакомился со своей будущей женой Натальей Королевской. Сначала отношения между ними складывались непросто. Королевская испытывала неприязнь к Солоду, поскольку он срывал ее сделки и не отвечал на просьбы о встрече.

По одной из версий, познакомились они в 1990-х годах во время поездки на Кипр, куда летели одним рейсом из Луганска, а по прибытии на курорт организаторы тура предоставили им общий трансфер до гостиницы. Спустя примерно год после этой встречи пара поженилась. В семье родились трое детей, а также супруги удочерили девочку из Славянска.

В 2000 году Солод и Королевская объединили бизнес и создали компанию "Укрспецмет", которая приносила им значительный доход.

В 2014 году Юрий Солод пришел в политику, и важную роль в этом сыграла его жена Наталья Королевская. Сначала она взяла его помощником на общественных началах, а затем помогла выдвинуться и победить на одном из избирательных округов.

В Верховную Раду он прошел от "Оппозиционного блока", а позже присоединился к пророссийской партии "ОПЗЖ". Однако за четыре года работы он не выполнил ни одно свое обещание и по данным организации "Чесно", входил в список главным прогульщиков парламента.

Однако в СМИ писали, что Солод покупал голоса избирателей на выборах. Политик организовал в Славянске сеть магазинов "Дорога жизни", а чтобы получить в этих магазинах скидку людям приходилось регистрироваться в избирательном штабе Солода.

В январе 2023 года Солод и его жена Наталья Королевская сложили депутатские мандаты и выехали из Украины. Вместе с четырьмя детьми они переехали в ОАЭ, где получили вид на жительство. Журналисты "Украинской правды" выяснили, что семья поселилась в Address Beach Resort в Дубае и приобрела там недвижимость, стоимостью 10 миллионов долларов. В последний раз супругов видели в Дубае в одном из ресторанов.

