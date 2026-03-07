Город, рожденный рекой. Как атакованный россиянами Новоднестровск назывался раньше

Город расположен на берегу Днестра и именно ему обязан своим существованием

Новоднестровск Черновицкой области в ночь на субботу, 7 марта, услышал взрывы в ходе российской атаки. Этот молодой город основан в 1973 году и с тех пор не менял свое название.

Что нужно знать:

Новоднестровск является "сердцем" мощного энергоузла, очень важного для энергосистемы

Россияне уже атаковали Днестровскую ГЭС — осенью 2022 года туда попала ракета

В Новоднестровске проживает около 10 с половиной тысяч человек

Как указано на сайте "Укргидроэнерго", возникновение Новоднестровска тесно связано с началом строительства Днестровских ГЭС и ГАЭС в 1973 году. Тогда на границе Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областей начали строить важный энергетический объект — Днестровскую ГЭС (гидроэлектростанцию) и Днестровскую ГАЭС (гидроаккумулирующую электростанцию).

А рядом быстрыми темпами рос городок энергетиков и строителей. Быстро строились жилые дома, государственные здания, производственные сооружения. Был проведен комплекс работ по созданию Днестровского водохранилища.

Днестровская ГЭС

Когда Новоднестровск получил свое название

В 1975 году Новоднестровск получил свое название и статус поселка городского типа. Название происходит от сочетания слов "новый" (новое поселение) и названия реки Днестр. Хотя название городу дали в советские времена, оно лишено идеологического контекста, а значит, потребности в переименовании нет.

Именно Днестру новоднестровцы обязаны рождением своего города. Непокорная река часто наносила ущерб наводнениями населенным пунктам низовья. Чтобы избежать этого, решили построить гидроэлектростанции с плотинами и водохранилищами, которые не только защитят города и села от паводков, но и принесут экономическую пользу стране.

Чем живет Новоднестровск сейчас

Новоднестровск

Жизнь Новоднестровска на протяжении всего существования тесно связана с работой ГЭС и ГАЭС, ведь Днестровский гидроузел является значительным бюджетообразующим предприятием региона. Также он снабжает местных жителей рабочими местами.

Атака на Новоднестровск 7 марта — что известно

Ночью в городе были слышны взрывы, после чего исчез свет. Вблизи Новоднестровска, но за пределами города, после трех взрывов загорелся пожар. Запах дыма охватил город.

