Графиков отключений воды не будет? Какие последствия могут быть от обстрелов систем водоснабжения

В последнее время в публичном пространстве появляется много сообщений, что Россия может готовить удары по системам водоснабжения и водоотведения, особенно в крупных городах. Эта угроза действительно обсуждается, однако ее масштаб и реальные возможности противника сейчас оценить сложно.

"Телеграф" пообщался с народным депутатом и экспертом по энергетике о вероятности и возможных последствиях таких ударов.

Что нужно знать:

Россия готовит очередную массированную атаку на Украину

Под ударом могут находиться системы водоснабжения в крупных городах

Для РФ это будет не первая попытка вывести из строя эти объекты

Как поднималась волна

Начиная с 11 февраля в Украине начала распространяться информация о возможном российском обстреле объектов водоснабжения и водоотведения. Сообщалось даже, что одной из потенциальных целей врага является Бортницкая станция аэрации под Киевом.

Сообщение о возможном обстреле Бортницкой станции аэрации под Киевом

19 февраля бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец заявил, что РФ может бить по водоснабжению весной и летом. По его словам, под угрозой Киев, а также другие крупные города Украины.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит новые удары, но основной целью должна быть не энергетика. По его словам, РФ должна была бить по водоснабжению и логистике.

Владимир Зеленский

5 марта военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что в случае массированных российских атак по критической инфраструктуре Украина не сможет "маневрировать" водой, как это удавалось с электричеством. По его словам, защитить каждый объект водоканала силами ПВО нереально, ведь у мэрий нет собственных противовоздушных подразделений.

Насколько реальна угроза

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк считает, что такая угроза действительно существует. Россияне могут расценивать объекты водоснабжения как военную цель.

"По информации нашей разведки россияне рассматривают объекты водоснабжения и отвода, как одни из целей во время их массированных атак на нашу инфраструктуру. И они рассматривают как раз города-миллионники для того, чтобы сделать жизнь в них и в течение лета, осенью невыносимой", — сказал Нагоняк.

Сергей Нагорняк

По его словам, россияне пытаются бить по городам миллионникам по нескольким причинам. Это делается, чтобы увеличить количество внутренней миграции и увеличить миграцию из Украины в страны Европейского Союза.

"Они будут бить, я думаю, и по водоснабжению, и водоотводу, и по энергетике, и по нашим стратегическим предприятиям. Мы видим, что весь предыдущий год и уже, ну, более двух месяцев этого года они не забывают о железной дороге, как нашем стратегическом предприятии и фактически они бьют не только по каким-то железнодорожным составам, которые везут грузы. Они даже по пассажирскому транспорту стреляют. Поэтому они будут пытаться совершенно разные методы применять, чтобы сломать украинцев", — подчеркнул Нагорняк.

По мнению нардепа, системы водозабора, водоочистки, водоснабжения в Украине очень уязвимы. Это обусловлено несколькими факторами.

"Во-первых, мы последних лет 30-40 не инвестировали значительные финансовые ресурсы в модернизацию этой системы, потому что последних 35 лет нашей независимости мантра была всегда о том, что все эти услуги должны быть дешевыми. И когда поднимался вопрос, касающийся коммунальных услуг и что они нуждаются в модернизации, они нуждаются в капитальных инвестициях, а все это должно закладывать в тариф. Соответственно, тема тарифа всегда такая была очень чувствительной и политической.На ней все поколения украинских политиков, кто-то себе строил на этом рейтинги, кто-то их терял", — напомнил нардеп.

По его словам, все хотят слышать какие-то обнадеживающие вещи о том, что энергоносители должны быть дешевыми, коммунальные услуги должны быть дешевыми. Но это не так.

"И теплоснабжение и водоснабжение. Холодное водоснабжение — это отдельная тема. Я считаю, что нужно поднимать этот вопрос на уровне государства. Во-первых, каким образом потенциально можно защитить, наши водоканалы. Во-вторых, как вообще выжить сегодня водоканалам, потому что тот тариф на холодное водоснабжение и на водоотвод он настолько низок для водоканалов, что они не в состоянии сегодня полноценно функционировать, и вопрос просто времени, когда начнут банкротеть водоканалы, даже без вражеских обстрелов по ним", — объяснил Нагорняк.

Сергей Нагорняк. Фото Википедия

В то же время нардеп отметил, что сейчас точно сказать о сроках восстановления водопроводов после ударов невозможно. Поскольку такие алгоритмы еще не наработаны.

"Сложно сказать. К счастью, мы не имели такого опыта раньше. И я надеюсь, что мы его и не будем. Я надеюсь, что планы Кремля, они останутся нереализованными, или если и будут такие попытки, то мы будем иметь техническую возможность, по крайней мере, большее количество воздушных целей сбить. Поэтому сейчас очень сложно сказать не хочу быть невеждой и давать какие-либо прогнозы, сколько нужно времени для того, чтобы возобновить водоснабжение в Киеве или других украинских городах. Потому что здесь нужно иметь всю карту водоснабжения города Киева и понимать до конца какие риски существуют и какие пути решения этого вопроса могут быть", — сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что отсутствие воды это критично для города. Но еще более критичным может быть выведение из строя канализационных коллекторов.

"И враг пытался вывести из строя наши коллекторы, если не ошибаюсь, в 23-м году, но, к счастью, нам удалось тогда отразить те атаки, которые шли как раз по водоотведению города Киева", — подчеркнул нардеп.

Доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип считает, что ничего нового в таких атаках нет. Россияне совершали полдобные удары с начала широкомасштабного вторжения.

"Это все же то же, что и последние три года. Вот ничего нового. То есть, опять снова будут перебои с водой, снова перебои с электричеством. Все зависит от работы ПВО", — сказал Прокип.

Андриан Прокип

