"Русофил", экс-муж россиянина и фанат Чебурашки поразил поддержкой Украины. Что известно о фигуристе Джонни Вейре

Спортсмен появился в вышиванке на Олимпиаде

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр во время Олимпиады в Италии публично поддержал Украину. Однако спортсмен запомнился своей страстной любовью к России и даже коллекционировал Чебурашек.

Что известно:

Американский фигурист Джонни Вейр называл себя "русофилом", часто посещал Москву и был в браке с россиянином

С начала полномасштабной войны спортсмен выражал поддержку Украине, а на Олимпиаде 2026 появился в вышиванке

Джонни Вейр — что фигурист говорил о России

Джонни Вейр — известный американский фигурист, трижды чемпион США по фигурному катанию, бронзовый призер чемпионата мира 2008 года и участник Олимпийских игр 2006 и 2010 годов. Спортсмен прославился выразительным стилем катания, оригинальными костюмами и артистизмом на льду.

Джонни Вейр трижды чемпион США по фигурному катанию

С ранних лет Вейр активно сотрудничал с российскими тренерами, среди которых Галина Змиевская, Марина Анисина и Татьяна Тарасова. Он много раз приезжал в Россию для тренировок и выступлений, выучил русский язык, коллекционировал матрешки и Чебурашек, открыто признаваясь в любви к русской культуре, и не раз называл себя русофилом.

Джонни Вейр запомнился своей любовью к России

В 2011 году Вейр публично объявил о своей гомосексуальной ориентации. После Олимпиады в Ванкувере он ушел из любительского спорта и сосредоточился на медийной деятельности. В конце 2011 года он вступил в брак с российским юристом Виктором Вороновым, который жил и работал в США.

Джонни Вейр был в браке с россиянином

Мужчины расписались в новогоднюю ночь с 2011 на 2012 год, и первые годы их совместной жизни казались счастливыми. Пара проживала в Нью-Джерси, но в марте 2014 года Вейр объявил о расставании, объяснив это усталостью от того, что Воронов не учитывал его напряженный график. Между ними возникали серьезные конфликты, включая домашнее насилие, где обвинялся Вейр. Но дело было закрыто по инициативе Воронова.

Джонни Вейр был обвинен в домашнем насилии

Какая позиция Джонни Вейра касательно войны в Украине

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Вейр выразил поддержку украинскому народу. В своем Instagram 24 февраля 2022 года спортсмен призывал к миру между странами:

Я молюсь за всех людей в России, которые против этого, и за всю Украину. Пусть будет мир Джонни Вейр

Джонни Вейр поддерживает Украину в войне

Также периодически фигурист публиковал посты с украинской символикой, делился видео тренировок под песни группы KAZKA, выражал поддержку Kalush Orchestra на "Евровидении 2022", где комментировал полуфиналы и финалы конкурса для американской аудитории.

Джонни Вейр появился в вышиванке на Олимпиаде 2026

На Олимпиаде‑2026, которая проходит в Италии, Джонни Вейр появился в вышиванке, снова подчеркнув свою поддержку Украине. Он опубликовал видео под песню Артема Пивоварова "Ой на горі":

Вот сижу я, вышиваю, никого не трогаю". Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане Джонни Вейр

