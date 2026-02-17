"Русофіл", ексчоловік росіянина та фанат Чебурашки вразив підтримкою України. Що відомо про фігуриста Джонні Вейра

Спортсмен з’явився у вишиванці на Олімпіаді

Триразовий чемпіон США із фігурного катання Джонні Вейр під час Олімпіади в Італії публічно підтримав Україну. Проте спортсмен запам’ятався своєю пристрасною любов’ю до Росії та навіть колекціонував Чебурашок.

Що відомо:

Американський фігурист Джонні Вейр називав себе "русофілом", часто відвідував Москву і був у шлюбі з росіянином

З початку повномасштабної війни спортсмен висловлював підтримку Україні, а на Олімпіаді 2026 року з’явився у вишиванці

Джонні Вейр — що фігурист говорив про Росію

Джонні Вейр – відомий американський фігурист, тричі чемпіон США з фігурного катання, бронзовий призер чемпіонату світу 2008 року та учасник Олімпійських ігор 2006 та 2010 років. Спортсмен прославився виразним стилем катання, оригінальними костюмами та артистизмом на льоду.

Джонні Вейр тричі чемпіон США з фігурного катання

З ранніх років Вейр активно співпрацював із російськими тренерами, серед яких Галина Зміївська, Марина Анісіна та Тетяна Тарасова. Він багато разів приїжджав до Росії для тренувань та виступів, вивчив російську мову, колекціонував матрьошки та Чебурашок, відкрито зізнаючись у любові до російської культури, і не раз називав себе русофілом.

Джонні Вейр запам’ятався своєю любов’ю до Росії

У 2011 році Вейр публічно оголосив про свою гомосексуальну орієнтацію. Після Олімпіади у Ванкувері він пішов з аматорського спорту та зосередився на медійній діяльності. Наприкінці 2011 року він одружився з російським юристом Віктором Вороновим, який жив і працював у США.

Джонні Вейр був у шлюбі з росіянином

Чоловіки розписалися у новорічну ніч, і перші роки їхнього спільного життя здавалися щасливими. Пара проживала в Нью-Джерсі, але у березні 2014 року Вейр оголосив про розлучення, пояснивши це втомою від того, що Воронов не враховував його напружений графік. Між ними виникали серйозні конфлікти, включно з домашнім насильством, де звинувачувався Вейр. Але справа була закрита з ініціативи Воронова.

Джонні Вейра було звинувачено в домашньому насильстві

Яка позиція Джонні Вейра щодо війни в Україні

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, Вейр висловив підтримку українському народові. У своєму Instagram 24 лютого 2022 року спортсмен закликав до миру між країнами:

Я молюся за всіх людей у Росії, які проти цього, та за всю Україну. Хай буде мир Джонні Вейр

Джонні Вейр підтримує Україну у війні

Також періодично фігурист публікував пости з українською символікою, ділився відео тренувань під пісні гурту KAZKA, висловлював підтримку Kalush Orchestra на "Євробаченні 2022", де коментував півфінали та фінали конкурсу для американської аудиторії.

Джонні Вейр з’явився у вишиванці на Олімпіаді 2026

На Олімпіаді-2026, яка проходить в Італії, Джонні Вейр з’явився у вишиванці, знову наголосивши на своїй підтримці України. Він опублікував відео під пісню Артема Пивоварова "Ой на горі":

Ось сиджу я, вишиваю, нікого не чіпаю ". Я пишався тим, що носив вишиванку в Мілані Джонні Вейр

"Телеграф" писав раніше, що збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.