В "АТБ" рухнули цены: что прямо сейчас можно купить со скидкой до 50%

В сети украинских супермаркетов "АТБ" продолжается неделя скидок, благодаря которой многие товары можно купить по выгодной цене. По сниженной цене продаются самые различные виды товаров — от пены до бритьсядо колбасы.

"Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по скидкам прямо сейчас (17 февраля). Подборка:

Чай (20 ф/п х 2г) Ahmad черный — 30 гривен вместо 47 (скидка 35%)

Сок 0,95 л Sandora томатный — 67 вместо 93 (скидка 28%)

Филе бедра Супер филео (упаковка) — 214 вместо 268 (скидка 20%)

Колбаса 420г Мясная лавка/Своя линия Губернская — 85 гривен вместо 143 (скидка 40%)

Крем для бритья Arko — 42 гривны вместо 68 (скидка 38%)

Гель для душа Nivea 250мл — 61 гривна вместо 102 (скидка 40%)

Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривен 260 (скидка 50%)

Форель Своя линия 180г -181 гривна вместо 249 (скидка 27%)

Пельмени Левада 900г свинина/говядина — 122 гривны вместо 204 (скидка 40%)

Напиток Живчик 2л — 35 гривен вместо 55 (скидка 35%)

Почему на товары появляются скидки

Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;

Для привлечения большего количества покупателей;

В рамках сезонных распродаж;

Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.

