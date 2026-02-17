В "АТБ" рухнули цены: что прямо сейчас можно купить со скидкой до 50%
Товары появляются в акциях по разным причинам
В сети украинских супермаркетов "АТБ" продолжается неделя скидок, благодаря которой многие товары можно купить по выгодной цене. По сниженной цене продаются самые различные виды товаров — от пены до бритьсядо колбасы.
"Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно купить в сети "АТБ" по скидкам прямо сейчас (17 февраля). Подборка:
- Чай (20 ф/п х 2г) Ahmad черный — 30 гривен вместо 47 (скидка 35%)
- Сок 0,95 л Sandora томатный — 67 вместо 93 (скидка 28%)
- Филе бедра Супер филео (упаковка) — 214 вместо 268 (скидка 20%)
- Колбаса 420г Мясная лавка/Своя линия Губернская — 85 гривен вместо 143 (скидка 40%)
- Крем для бритья Arko — 42 гривны вместо 68 (скидка 38%)
- Гель для душа Nivea 250мл — 61 гривна вместо 102 (скидка 40%)
- Шоколад Milka MAX Oreo — 129 гривен 260 (скидка 50%)
- Форель Своя линия 180г -181 гривна вместо 249 (скидка 27%)
- Пельмени Левада 900г свинина/говядина — 122 гривны вместо 204 (скидка 40%)
- Напиток Живчик 2л — 35 гривен вместо 55 (скидка 35%)
Почему на товары появляются скидки
- Чтобы освободить место на полках для новых продуктов;
- Для привлечения большего количества покупателей;
- В рамках сезонных распродаж;
Иногда скидки относятся к продуктам с коротким сроком годности, однако чаще всего это часть стратегической ценовой политики магазинов.
