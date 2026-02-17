Эта колония находится в здании спиртзавода: здесь производят популярный товар для гостиниц (фото)

По меньшей мере, 112 осужденных отсюда решили стать на защиту Украины

Роменская исправительная колония — одно из пенитенциарных учреждений, ранее попадавшее в рейтинг Минюста как лидер среди исправительных учреждений максимального уровня безопасности. Высокие баллы получали за персонал, условия содержания, социально-воспитательную работу.

Но более поздние проверки показывали — не все так радужно. "Телеграф" расскажет о колонии и что известно о ее состоянии.

Роменская исправительная колония в Сумской области была создана на территории бывшего местного спиртзавода в 1961 году. Чтобы адаптировать его к нуждам учреждения ушло 24 года. Всего в учреждении есть сектор для повторно осужденных мужчин, пожизненных и отделения с общими условиями содержания для тех пожизненно осужденных, которые за 15 лет за решеткой доказали, что стали на путь исправления. Одновременно содержать здесь могут более 500 осужденных.

Рейтинг украинских тюрем от Министерства юстиции, 2021 год

По состоянию на август 2025 года здесь содержали 101 пожизненно заключенного. Часть осужденных Роменской ВК решили стать на защиту Украины — таких было, по меньшей мере, 112 мужчин, еще 20 находились на этом пути. В колонии реализуют пилотный проект "Пути к надежде", в рамках которого осужденные работают с психологом.

Столовая в Роменской ВК, 2021 год/ Фото: archive.khpg.org

Стомалогоическое оборудование в ИК, 2021 год Фото: archive.khpg.org

Жилое помещение в Роменской ВК/ Фото: cripo.com.ua

Но, несмотря на положительные моменты, есть в Роменской колонии и нарушения. В марте 2025 года мониторинговая миссия выявила — в производственных цехах и мастерских не соблюдаются базовые нормы охраны труда: температура не отвечает требованиям, отсутствует надлежащая вентиляция и доступ к чистому воздуху. Осужденных заставляют работать дольше, чем определены законом, а также привлекают к работам по хозяйству. Среди работ — составление одноразовых тапочек, столярные работы и т.д.

Труд осужденных/ Фото: cripo.com.ua

Дисциплинарный изолятор (ДИЗО)/ Фото: cripo.com.ua

Туалет в ДИЗО Фото: cripo.com.ua

Небо в клеточку во время прогулок/ Фото: cripo.com.ua

