Скоро встретится с Тиграном? Состояние больной раком Симоньян стремительно ухудшается

Пропагандистка сообщила подробности о своем лечении

Маргарита Симоньян — известная российская пропагандистка и верная служительница путинского режима. Она не раз в прямом эфире призывала к уничтожению Украины и украинцев и обещала "взять Киев за три дня". В сентябре 2025 года телеведущая объявила о своей болезни — у нее диагностировали рак груди, а спустя несколько недель она похоронила мужа — пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который был в коме 9 месяцев.

"Телеграф" рассказывает, что известно о состоянии Маргариты Симоньян и действительно ли она готовится к смерти.

Маргарита Симоньян в парике. Фото: скриншот видео

Маргарита Симоньян и ее состояние

Как рассказывала сама пропагандистка, ей сделали операцию 8 сентября. С того времени она проходит химиотерапию. На днях Симоньян появилась на публичном мероприятии уже без волос, причем не стала надевать даже парик.

Теперь в своем телеграм-канале Маргарита написала, что ее онкология развивается стремительно. Из-за этого в протоколе лечения врачи задействовали сразу все возможные средства борьбы с раком.

Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы написала Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: открытые источники

В своих заявлениях пропагандистка не раз упоминала, что связывает появление болезни со стрессом, который переживала из-за болезни мужа. Тигран Кеосаян с конца 2024 года был в коме и пережил клиническую смерть. А умер 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Согласно официальной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные затяжной болезнью сердца.

Маргарита Симоньян на похороне мужа. Фото: открытые источники

Сама Симоньян, которая похоронила мужа и проходила лечение от онкологии, заявляла, что готова встретится со своим любимым Тиграном. Однако сожалеет, что их дети останутся сиротами.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

