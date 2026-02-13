Вы точно этого не знаете: крышка от стаканчика для кофе имеет секретную функцию

Она поможет избежать мокрых следов на столе, если использовать ее правильно

В быту есть немало мелочей, предназначение которых мы не до конца понимаем — и именно поэтому не используем их по полной. Некоторые вещи кажутся простыми и очевидными, но скрывают в себе дополнительную функцию. Один из таких примеров – отверстие в ручке сковороды, о котором мы недавно писали.

Сегодня "Телеграф" решил рассказать об обычном бумажном стаканчике для кофе с пластиковой крышкой и как правильно пользоваться этой парой.

Вы держите его каждое утро. Берете кофе с собой, торопитесь по делам и вряд ли задумываетесь над конструкцией стакана. А теперь обратите внимание на ободок внизу — тот самый выступ по краю дна. Именно он и есть ключ к маленькому лайфхаку.

Если вы снимаете пластиковую крышку перед тем, как пить, не торопитесь ее выбрасывать. В большинстве случаев она идеально подходит как импровизированная подставка для стакана. Ободок на дне бумажного стаканчика фиксируется в пазах крышки, благодаря чему стакан стоит более стабильно, не скользит по поверхности и не оставляет влажных следов на столе.

Это особенно удобно в офисе или дома, когда под рукой нет отдельного костера. Пластиковая крышка создает дополнительный барьер между горячим дном и поверхностью стола, а также собирает конденсат, обычно образующийся на нижней части стакана.

Простая деталь – и никаких мокрых кругов на столе. Иногда стоит внимательнее присмотреться к привычным вещам, чтобы открыть для себя их скрытый функционал.

