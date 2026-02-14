Вселенская родительская суббота 2026: что нельзя делать 14 февраля, чтобы избежать беды

Не игнорируйте 14 февраля основных традиций и запретов

Сегодня, 14 февраля, празднуется Вселенская Мясопустная родительская суббота — день особого почитания умерших близких. Называется она Мясопустной, поскольку традиционно отмечается за неделю до начала Великого поста.

В 2026 году это первая родительская суббота. Мясопустной ее называют потому, что это последняя суббота перед периодом, когда верующие отказываются от мяса в рамках подготовки к посту.

В этот день поминают не только умерших близких и родственников, но и молятся за спасение души всех христиан, поэтому она имеет статус Вселенской.

Что можно делать 14 февраля:

Нужно посетить храм, поставить свечи за упокой и подать записку за усопших;

Можно сходить на кладбище и навести порядок на могилах родственников;

В этот день стоит совершать побольше добрых дел и помогать нуждающимся;

Вечером следует собрать за столом и вспомнить умерших, сказать о них как можно больше хороших слов, но не стоит погружаться в печаль.

Что можно и нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу

Что нельзя делать 14 февраля:

Не стоит превращать поминовение усопших в шумное застолье, чтобы не обидеть память умерших и не осквернять духовное значение этого дня;

Не следует распивать спиртные напитки, особенно на кладбище, а также оставлять на могилах еду — печенье и конфеты лучше отдать другим посетителям или нуждающимся;

Шумные разговоры, смех, музыка и любые развлечения запрещены, так как отвлекают от молитвы и мешают сосредоточиться на духовной памяти усопших;

Нельзя ссориться, выяснять отношения, проявлять раздражение или злость потому что негативные эмоции могут привлечь беды и неприятности.

