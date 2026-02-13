Выборы, "мертвая зона" и роль Трампа в переговорах. Главные заявления Зеленского из нового интервью

"Коалиция желающих" может способствовать созданию бесполетной зоны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов провести выборы и не цепляется за власть. Но не следует забывать, что переизбрание лидера страны требует агрессор, а не народ Украины.

Об этом глава государства заявил в новом интервью The Atlantic. "Телеграф" собрал главные тезисы президента, которые затронули не только переговоры и войны с Россией.

Главные заявления Зеленского:

Я не цепляюсь за власть. Я готов провести выборы, но для этого нужна безопасность. Гарантии безопасности, прекращение огня.

но для этого нужна безопасность. Гарантии безопасности, прекращение огня. РФ инициирует выборы во время войны, чтобы избавиться от меня. Они решили, что это самый простой и быстрый способ. Поэтому я считаю, что идея проведения выборов во время войны — это, прежде всего, российская позиция.

Украина не проигрывает. И я думаю, что администрация президента Трампа это поняла. Возможно, для них это стало неожиданностью, потому что российская пропаганда активно работает и на них .

И я думаю, что администрация президента Трампа это поняла. Возможно, для них это стало неожиданностью, потому что российская пропаганда активно работает и на них Недавно мы подсчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит России 170 потерь — убитых или тяжело раненых, которые уже не вернутся на фронт. У нас есть все доказательства. Говорить, что за последние 6 месяцев они где-то побеждают? Нет.

Россияне должны покинуть всю нашу территорию. Сейчас это невозможно. Но если говорить о линии разграничения, не проходящей через города, кто-то должен отойти. В степи это возможно. В городе – это нонсенс. Если мы уйдем, это будет мертвая зона.

Предложения о "свободной экономической зоне" для нас означают просто отдать нашу территорию. В этом нет справедливости.

Нет большей победы для Трампа, чем остановить войну между РФ и Украиной. Это величайшая сухопутная война за десятилетие. Для его наследия это номер один.

Это величайшая сухопутная война за десятилетие. Для его наследия это номер один. "Коалиция желающих" могла бы держать самолеты на границе Украины, готовые сбивать воздушные цели. Это одно из предложений по созданию бесполетной зоны.

Мой призыв к встрече с Путиным – это не об эмоциях. Это о завершении войны. Только лидеры могут говорить о самых сложных вопросах — территории. Наш разговор должен быть максимально открытым и направленным на то, чтобы война не повторилась.

Любые соглашения должны быть подписаны президентами и ратифицированы парламентом или через референдум. Наш народ прошел через войну — они заслуживают сказать "да" или "нет".

Если Трамп выйдет из процесса, это будет плохо. Россия потеряет мотивацию демонстрировать готовность. С американцами завершить войну легче, потому что они могут вынудить РФ. Я думаю, что сегодня только Трамп способен это сделать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда и где пройдет новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией.