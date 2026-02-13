Выборы, "мертвая зона" и роль Трампа в переговорах. Главные заявления Зеленского из нового интервью
Читати українською
"Коалиция желающих" может способствовать созданию бесполетной зоны в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что готов провести выборы и не цепляется за власть. Но не следует забывать, что переизбрание лидера страны требует агрессор, а не народ Украины.
Об этом глава государства заявил в новом интервью The Atlantic. "Телеграф" собрал главные тезисы президента, которые затронули не только переговоры и войны с Россией.
Главные заявления Зеленского:
- Я не цепляюсь за власть. Я готов провести выборы, но для этого нужна безопасность. Гарантии безопасности, прекращение огня.
- РФ инициирует выборы во время войны, чтобы избавиться от меня. Они решили, что это самый простой и быстрый способ. Поэтому я считаю, что идея проведения выборов во время войны — это, прежде всего, российская позиция.
- Украина не проигрывает. И я думаю, что администрация президента Трампа это поняла. Возможно, для них это стало неожиданностью, потому что российская пропаганда активно работает и на них.
- Недавно мы подсчитали: один километр оккупированной украинской земли стоит России 170 потерь — убитых или тяжело раненых, которые уже не вернутся на фронт. У нас есть все доказательства. Говорить, что за последние 6 месяцев они где-то побеждают? Нет.
- Россияне должны покинуть всю нашу территорию. Сейчас это невозможно. Но если говорить о линии разграничения, не проходящей через города, кто-то должен отойти. В степи это возможно. В городе – это нонсенс. Если мы уйдем, это будет мертвая зона.
- Предложения о "свободной экономической зоне" для нас означают просто отдать нашу территорию. В этом нет справедливости.
- Нет большей победы для Трампа, чем остановить войну между РФ и Украиной. Это величайшая сухопутная война за десятилетие. Для его наследия это номер один.
- "Коалиция желающих" могла бы держать самолеты на границе Украины, готовые сбивать воздушные цели. Это одно из предложений по созданию бесполетной зоны.
- Мой призыв к встрече с Путиным – это не об эмоциях. Это о завершении войны. Только лидеры могут говорить о самых сложных вопросах — территории. Наш разговор должен быть максимально открытым и направленным на то, чтобы война не повторилась.
- Любые соглашения должны быть подписаны президентами и ратифицированы парламентом или через референдум. Наш народ прошел через войну — они заслуживают сказать "да" или "нет".
- Если Трамп выйдет из процесса, это будет плохо. Россия потеряет мотивацию демонстрировать готовность. С американцами завершить войну легче, потому что они могут вынудить РФ. Я думаю, что сегодня только Трамп способен это сделать.
