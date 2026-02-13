Снова ждать снега и сильных морозов? Как в Киеве изменится погода в ближайшие дни

Ближайшие дни будут весьма снежными

В Украину с понедельника, 16 февраля, возвращаются сильные ночные морозы, которые не обойдут и Киев. Однако похолодание будет незначительным.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в субботу, 14 февраля, в Киеве будет облачно, местами пройдет снег. Днем воздух прогреется до -4…-2 градусов.

Погода в Киеве на 14 февраля

В воскресенье, 15 февраля, ночью температура опустится до -6…-8 градусов, а днем составит около -8…-6 градусов. День будет облачным, но без осадков.

Погода в Киеве на 15 февраля

С понедельника, 16 февраля, Киев столкнется с волной похолодания: ночью столбики термометра покажут -13…-15 градусов, а днем — около -7…-5 градусов.

Погода в Киеве на 16 февраля

Во вторник, 17 февраля, температура существенно не изменится, однако ночью и днем прогнозируют снег.

Погода в Киеве на 17 февраля

Сайт Ventusky сообщает, что температура в Киеве ночью начнет падать со вторника, 17 февраля, до -10 градусов. Самой холодной окажется ночь на 21 февраля, когда столбики термометра опустятся до -12 градусов.

Кроме того, в воскресенье-понедельник, 15-16 февраля, синоптики прогнозируют снегопады.

Когда в Киев вернутся морозы

На сайте Weather прогноз немного отличается. Согласно данным, температура воздуха в Киеве не опустится ниже -13 градусов до конца февраля. Но практически весь месяц будет снежным.

Погода в Киеве до конца февраля 2026

