Имеет частицу "Азовстали". Что известно о мосте-волне в Киеве (фото)

Достроили его уже после начала полномасштабной войны

В Украине немало уникальных архитектурных сооружений мостов, к которым относится и мост-волна в Киеве. Его открыли в 2024 году, и за это время он стал достаточно популярен.

"Телеграф" расскажет, что известно о мосте-волне и как он связан с Мариуполем. Заметим, что строительство длилось почти четыре года и могло так и не завершиться.

Пешеходный мост в Оболонском районе столицы на одноименный остров называется мост-волна из-за своей интересной архитектуры. Он соединяет южный пролив между Днепром и заливом Оболонь, соединяет парк "Наталка" и рекреационную зону на острове.

Как выглядит мост-волна в Киеве. Фото: Википедия

Строительство моста началось в 2020 году. Архитектором является Андрей Сергеевич Миргородский. Именно он создал необычную форму перил, напоминающих волны. Известно, что ширина нового моста – 3,5 метра, длина – 176 метров. Он комфортен для передвижения маломобильных групп населения и не мешает проходу маломерных судов в залив Оболони.

Мост-волна в Киеве. Фото: местные каналы

Открыли мост-волну в мае 2024 года. Однако полная стоимость строительства публично не объявлялась. Кстати, на одном из этапов, а именно после начала полномасштабной войны, строительство хотели остановить. Ведь на тот момент нужно было привлечь дополнительные 170 млн ₴ на обустройство парка на Оболонском острове и 25 млн ₴ на строительство моста. Тогда многие называли такие расходы не ко времени, но мост таки достроили.

Мост-волна в Киеве. Фото: местные каналы

Как мост-волна связан с Мариуполем

Оказывается, что конструкции для моста были изготовлены на заводе "Азовсталь" в Мариуполе еще до вторжения России в 2022 году. Их привезли в Киев всего за несколько недель до начала полномасштабной войны. Именно поэтому многие киевляне называют этот мост "Волны Азова".

Известно, что перила моста и некоторые части конструкции имеют LED-подсветку. Но ее включают довольно редко, ведь ситуация с энергетикой в последние годы сложная.

