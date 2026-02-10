Стоп "бусификация"? В Раде оценили, реально ли избавиться от силовой мобилизации

Практически ежедневно в сети появляются ролики принудительной мобилизации

"Бусификация", как называют в Украине силовую мобилизацию, вызывает неприятие общества и используется российской пропагандой. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что поставил министру обороны Михаилу Федорову задачу разобраться с "бусификацией".

Что нужно знать:

Президент Зеленский впервые использовал термин "бусификация", тем самым признав проблему

Вместо силовой мобилизации следует обратить внимание на мотивацию к защите страны

Необходимо искать способы поощрять украинцев к мобилизации

"Телеграф" собрал мнения народных депутатов, председателей и члена парламентских комитетов о проблеме "бусификации" и ее возможном искоренении. Нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко считает, что избавиться от силовой мобилизации невозможно.

Вместо "затягивания в бусы" — справедливость и четкие сроки

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, сказал "Телеграфу", что основными в вопросе мобилизации являются два момента. Первый – чтобы люди воспринимали ее как социально справедливую.

Здесь нужно исходить из принципа равенства, прав и обязанностей граждан. Поэтому я за то, чтобы не было исключений. В Англии, например, исключения от мобилизации касались только тех, кто был необходим для поддержки критической инфраструктуры, — говорит он.

Александр Мережко

Второй важный вопрос – установление четких сроков службы. Мобилизированный должен четко понимать, когда будет ротация.

К примеру, человек год на фронте, но потом происходит ротация и он ждет свою очередь в следующий раз, — пояснил нардеп

При этом на каждый случай "бусификации" должен быть ответ, уверен нардеп. Так как они очень бьют по доверию населения к мобилизации.

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Федиенко, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ответил "Телеграфу", что вопрос об устранении "бусификации" на рассмотрение комитета не поступал. По его мнению, законодательство по мобилизации не нуждается в изменениях. Вопросами по урегулированию практики мобилизации должен заниматься комитет правоохранительной деятельности.

Александр Федиенко

Есть ли конкретные предложения по изменениям в законах о мобилизации

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев также ничего не знает об инициативах законодательных изменений, которые могли бы помочь искоренить "бусификацию". Однако он предполагает, что это могут обсуждать его коллеги в профильном комитете.

Никита Потураев

Что Зеленский сказал о "бусификации"

В конце февраля президент впервые использовал термин "бусификация" и поручил министру обороны Михаилу Федорову с этим разобраться. Это может быть сигналом, что проблема силовой мобилизации действительно стоит очень остро.

Напомним, заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук сказал "Телеграфу", что сейчас в украинском обществе нет четкого понимания почему и зачем нужно воевать, что и создает немало проблем с ТЦК. Этот фактор влияет и на "бусификацию", которую многие осуждают.