Можно взять два по цене одного или сэкономить 800 грн: на какой популярный товар в "Сильпо" действует приятная скидка

Выгодное предложение продлится до конца месяца

В супермаркетах "Сильпо" появилось предложение, которое может заинтересовать тех, кто привык экономить на бытовых расходах. Украинцам удастся сэкономить целых 800 гривен на покупке.

Покупатели могут приобрести таблетки для посудомоечных машин Somat со значительной скидкой, как передает "Телеграф". Речь идет о большой упаковке, которая содержит 115 таблеток и весит почти два килограмма.

До начала акции стоимость товара составляла 1599 гривен. Сейчас упаковку продают за 799 гривен. Таким образом, покупатели могут сэкономить 800 гривен, что фактически составляет половину от прежней цены товара.

Снижена цена на капсулы для стирки. Фото: "Сельпо"

Благодаря такому предложению покупатели имеют возможность приобрести сразу две упаковки за сумму, которую раньше приходилось платить только за одну. Большое количество таблеток в пачке позволяет использовать их длительное время, поэтому такая покупка может быть выгодной для семей, которые регулярно пользуются посудомоечными машинами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" продают почти на 500 гривен дешевле любимый "бодрый" напиток.