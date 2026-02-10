ТОП-10 интересных фактов о лабрадорах, которые вы могли не знать

Как-то лабрадор даже отсидел в тюрьме

Количество людей, ищущих щенков, выросло до рекордного уровня за последние несколько лет, показывают данные Kennel Club. И одна собака, которая часто появляется в верхней части списка пожеланий собак, – это лабрадор-ретривер. К примеру, в Великобритании лабрадоры стали самым популярным домашним животным в 2020 году, а это не шутки. К тому же лабрадоры обладают рядом положительных качеств, которые делают их отличными домашними любимцами. "Телеграф" рассказывает о 10 веселых и интересных фактах об этой породе.

1. Рекордсмен

Средний лабрадор ретривер живет 10-12 лет, но некоторые собаки живут гораздо дольше. Самым старым оказался пес по кличке Адъютант, умерший в Великобритании 14 августа 1936 года в возрасте 27 лет и 98 дней. Только четыре собаки жили дольше.

Фото: American Kennel Club

2. Мегамозг

Лабрадоры отличаются высоким интеллектом, и примером этой черты является служебная собака по прозвищу Эндал, прославившаяся в Великобритании в 2000-х годах. Эндал смог ответить более чем на 100 команд и мог выполнить большое количество задач для своего владельца, включая подбор предметов с полок супермаркета, управление кнопками и переключателями, загрузку и опорожнение стиральной машины и снятие наличных с кассы.

3. Первый лабрадор

Первый лабрадор-ретривер родился в Великобритании в 1830-х годах, когда водяные собаки Сент-Джона прибыли в Британию на торговых кораблях, следовавших между Канадой и портом в гавани Пул. Несколько представителей знати, в том числе граф Мальмсбери, герцог Букклеш и граф Хоум, разводили их с охотничьими собаками для создания новой породы.

4. Звезда с обложки

Первой собакой, появившейся на обложке журнала Life, был черный лабрадор под названием "Blind of Arden" в 1938 году. Пес принадлежал Авереллу Гарриману, ставшему 48-м губернатором Нью-Йорка, и был представлен в журнале после выигрыша титула "Ретривер номер 1 США" на американской выставке собак.

5.Пес-заключенный

Черный лабрадор по кличке Пеп отсидел 10 лет в тюрьме в американском штате Пенсильвания за то, что убил кота, принадлежавшего жене губернатора Гиффорда Пинчота.

6. Благородное происхождение

Предками лабрадора-ретривера были ныне вымершие водяные собаки святого Иоанна. Это была распространенная порода в районе Ньюфаундленда в Канаде, где рыбаки использовали их для извлечения веревок, сеток и даже рыбы из холодных вод Северной Атлантики. Это умение все еще есть у современных лабрадоров – они могут часами с удовольствием собирать палочки, брошенные в море.

7. Плавец

Лабрадоры-ретриверы такие отличные плавцы – у них перепончатые лапы, которые идеально подходят для движения по воде. Они также идеальны в холодном климате, поскольку выполняют роль снегоступов, не давая собакам провалиться в снег.

8. Могут унюхать диабет

Лабрадоры обладают настолько чувствительным обонянием, что они могут заметить, когда уровень сахара в крови человека падает, поэтому могут заранее предупредить о диабете. Первую собаку, которая это сделала, звали Армстронг, и ее научили чувствовать запах происходящих во время гипогликемии химических изменений в 2003 году.

9. Популярные среди звезд

Среди владельцев знаменитых лабрадоров – Дрю Бэрримор, Билл Клинтон, Мэри Кейт Олсен, Гвинет Пэлтроу, Стив Мартин, Энн Хэтэуэй и Халк Хоган.

10. Собаки-ветераны

В общей сложности пять лабрадоров-ретриверов получили PDSA’s Dickin Meda – высшую награду, которую может получить любое животное во время военного конфликта, эквивалентное Кресту Виктории. Недавно лабрадор по имени Саша был посмертно награжден медалью в мае 2014 года за "выдающуюся храбрость и преданность долгу во время назначения во 2-й батальон парашютно-десантного полка в Афганистане в 2008 году".

