На Олимпиаде разрешили российский флаг: для кого сделали исключение

МОК не соблюдает свой же запрет

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру выступать на Олимпиаде в Италии в шлеме с российским триколором. Примечательно, что сам МОК запретил российскую атрибутику: ограничения распространяются на спортивные арены, медиацентр, а также на территорию Олимпийской деревни.

Что нужно знать

Спортсмен носит шлем с российским флагом

МОК не видит в этом проблемы, несмотря на свой же запрет

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

МОК ответил на запрос Tribuna.com касательно Фишналлера. Спортсмен носит российскую атрибутику из-за Олимпиады в Сочи, где он участвовал. Также на его шлеме изображены флаги других стран, где он выступал на Играх.

Что касается вашего вопроса о шлеме спортсмена, сообщаем, что на его шлеме изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх. МОК

На шлеме Роланда Фишналлера есть российский флаг/Фото: sport.ua

Напомним, за день до открытия Игр неизвестный пронес российский триколор на хоккейный матч женских сборных США и Чехии. Только после жалоб чешской стороны флаг убрали. Кроме того, флаг РФ заметили на открытии Олимпиады.

На Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.