На Олимпиаде разрешили российский флаг: для кого сделали исключение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
МОК не соблюдает свой же запрет
Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил итальянскому сноубордисту Роланду Фишналлеру выступать на Олимпиаде в Италии в шлеме с российским триколором. Примечательно, что сам МОК запретил российскую атрибутику: ограничения распространяются на спортивные арены, медиацентр, а также на территорию Олимпийской деревни.
Что нужно знать
- Спортсмен носит шлем с российским флагом
- МОК не видит в этом проблемы, несмотря на свой же запрет
- Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
МОК ответил на запрос Tribuna.com касательно Фишналлера. Спортсмен носит российскую атрибутику из-за Олимпиады в Сочи, где он участвовал. Также на его шлеме изображены флаги других стран, где он выступал на Играх.
Что касается вашего вопроса о шлеме спортсмена, сообщаем, что на его шлеме изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх.
Напомним, за день до открытия Игр неизвестный пронес российский триколор на хоккейный матч женских сборных США и Чехии. Только после жалоб чешской стороны флаг убрали. Кроме того, флаг РФ заметили на открытии Олимпиады.
На Олимпийских играх проходит четвертый соревновательный день. Украинцы борются за медали в трех видах спорта.