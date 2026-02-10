Одна из самых редких профессий Украины: кто такие гробовщики и сколько они зарабатывают

Один гроб — до полутора часов работы

Одна из десяти самых редких профессий Украины — гробовщик. Гробовщики — это мастера по изготовлению и отделке гробов. Специалистов этой профессии немного, они работают и в коммунальной, и в частной сфере.

Зачастую их записывают как столяров, однако специфика работы другая. Один из столяров в КП Луцка, занимающийся изготовлением гробов отмечает, что сам не из пугливых и спокойно работает неподалеку от кладбища. На один гроб тратит от 50 минут до полутора часов. Отметим, что в частных компаниях гробовщики могут выполнять сложные заказы, оплата, соответственно, высокая.

Изготовление гроба/ Фото: Общественное Луцк

Гробовщики не только делают сам гроб, но и украшают его тканью. В КП делают самые простые гробы, из нелакированной древесины.

В кодификаторе профессий Украины гробовщики имеют номер 5143. Он также принадлежит бальзамовщикам, смотрителям кладбищ и распорядителям похорон. Поскольку гробовщик профессия редкая, то "Телеграф" покажет уровень зарплат в целом в профессии на примере вакансии смотрителя кладбища в отдел по благоустройству и озеленению государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище".

Вакансия по смежной сфере

С полной занятостью обещают зарплату в 20-25 тысяч гривен. Требования — базовая средняя и подготовка на производстве. Опыт работы иметь не обязательно, от метро в Киеве будет забирать работодатель.

Интересно, что в Германии тоже есть предубеждения о профессии гробовщика, она не очень популярна. Однако зарплата в этой сфере немалая — гробовщик в начале карьеры может получать от 3500 евро в месяц (около 179 тысяч грн). При этом минимальная зарплата – 2 400 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о профессии танатопрактика. Это люди, которые готовят тела умерших к погребению.