Там говорят на молдавском и строят необычные колодцы: чем особенное село, в котором родилась София Ротару

Из этого села происходят и другие талантливые люди

София Ротару — знаменитая украинская певица, Народная артистка Украины, которая во время войны остается в Киеве. Певица сделала потрясающую карьеру, гастролировала по всему Советскому союзу. А родом она из небольшого села на Буковине, которое имеет свои особенности.

Что стоит знать:

Маршинцы — это родина Софии Ротару и других известных артистов

Село славится уникальной кирпичной церковью и необычными колодцами-журавлями

Большинство жителей — этнические молдаване, сохранившие традиции виноделия и родной язык

"Телеграф" рассказывает, что известно о селе Маршинцы, где родилась и выросла София Ротару.

София Ротару. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

Маршинцы — где находится это село?

Маршинцы — небольшое село в Новоселицкой городской общине Черновицкого района Черновицкой области Украины. Оно расположено на левом берегу реки Прут рядом с границей Украины с Румынией и Молдовой.

Село хорошо застроено и напоминает городской район, оно находится в 30 километрах от Черновцов. Сразу за областным центром в направлении села располагаются молдавские поселения.

Родина знаменитостей

Маршинцы — не просто точка на карте Украины, а колыбельная буковинских талантов. Там родились не только София Ротару и ее сестра-певица Аурика Ротару, а также артистка Лилия Сандулеса и знаменитый исполнитель на пастушьей флейте и цимбалах Георгий Агратина.

София и Аурика Ротару. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/

История и архитектура Маршинцев

Впервые в официальных документах этот населенный пункт упоминается в 1611 году. В селе есть уникальный храм — Свято-Николаевская церковь — построенный из красного кирпича в 1858 году на месте старой деревянной церкви.

Также Маршинцы славятся своими необычными колодцами-журавлями, которые стоят здесь едва ли не в каждом дворе и являются своеобразной особенностью и произведениями искусства населенного пункта.

Необычные колодцы в Маршинцах. Фото: https://ua.trip-impressions.com/

Стоит отметить, что основное население Маршинцев — это этнические молдаване, поэтому в селе звучит молдавская речь, а традиции представляют собой смесь украинской и молдавской культур.

К слову, в селе развито виноделие, которым издавна занимались и братья Софии Ротару. Они до сих пор поддерживают семейные традиции, управляя небольшим винзаводом.

Центральная улица Маршинцев. Фото: https://ua.trip-impressions.com/

