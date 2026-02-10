Там говорят на молдавском и строят необычные колодцы: чем особенное село, в котором родилась София Ротару
Из этого села происходят и другие талантливые люди
София Ротару — знаменитая украинская певица, Народная артистка Украины, которая во время войны остается в Киеве. Певица сделала потрясающую карьеру, гастролировала по всему Советскому союзу. А родом она из небольшого села на Буковине, которое имеет свои особенности.
Что стоит знать:
- Маршинцы — это родина Софии Ротару и других известных артистов
- Село славится уникальной кирпичной церковью и необычными колодцами-журавлями
- Большинство жителей — этнические молдаване, сохранившие традиции виноделия и родной язык
"Телеграф" рассказывает, что известно о селе Маршинцы, где родилась и выросла София Ротару.
Маршинцы — где находится это село?
Маршинцы — небольшое село в Новоселицкой городской общине Черновицкого района Черновицкой области Украины. Оно расположено на левом берегу реки Прут рядом с границей Украины с Румынией и Молдовой.
Село хорошо застроено и напоминает городской район, оно находится в 30 километрах от Черновцов. Сразу за областным центром в направлении села располагаются молдавские поселения.
Родина знаменитостей
Маршинцы — не просто точка на карте Украины, а колыбельная буковинских талантов. Там родились не только София Ротару и ее сестра-певица Аурика Ротару, а также артистка Лилия Сандулеса и знаменитый исполнитель на пастушьей флейте и цимбалах Георгий Агратина.
История и архитектура Маршинцев
Впервые в официальных документах этот населенный пункт упоминается в 1611 году. В селе есть уникальный храм — Свято-Николаевская церковь — построенный из красного кирпича в 1858 году на месте старой деревянной церкви.
Также Маршинцы славятся своими необычными колодцами-журавлями, которые стоят здесь едва ли не в каждом дворе и являются своеобразной особенностью и произведениями искусства населенного пункта.
Стоит отметить, что основное население Маршинцев — это этнические молдаване, поэтому в селе звучит молдавская речь, а традиции представляют собой смесь украинской и молдавской культур.
К слову, в селе развито виноделие, которым издавна занимались и братья Софии Ротару. Они до сих пор поддерживают семейные традиции, управляя небольшим винзаводом.
