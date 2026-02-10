Старая болезнь вернулась? На видео с Путиным заметили странную деталь

Есть вероятность, что российский лидер пытается скрыть тремор

Публичное появление российского лидера Владимира Путина не обошлось без странностей в его поведении. В этот раз примечательной стала привычка главы Кремля крепко хвататься за стол. Особенно правой рукой.

Как видно на опубликованном росСМИ видео, Путин во время общения с вице-премьером Татьяной Голиковой, почти все время крепко держался правой рукой за стол. Даже во время жестикуляции левой, он не отпускает конец стола.

На первых кадрах может показаться, что рука Путина вообще приклеена к столу, но он немного ею таки двигает в ходе разговора. Однако все равно на видео можно увидеть некоторую скованность этих движений, создается впечатление, что они даются ему достаточно тяжело.

Владимир Путин. Фото: скриншот с видео

Владимир Путин

В 2022 году врач-невролог Александра Щебет говорила, что Путин часто ограничивает движения правой рукой и держится ею за стол или кресло. Это может свидетельствовать о попытке контролировать самопроизвольные движения рукой, так называемые гиперкинезы или навязчивые движения.

"Я не думаю, что в отношении Путина речь идет о классической болезни Паркинсона. Здесь, скорее всего, следует говорить о синдроме паркинсонизма, или экстрапирамидном синдроме. То есть у него есть симптомы, подобные тем, которые появляются при болезни Паркинсона, но это не она. Это что-то вторичное, симптомы возникли на фоне другого заболевания", — сказала врач.

Заметим, что в последние годы таких курьезных случаев с Путиным становится все больше. Ведь только в декабре 2025 года он настолько сильно закашлялся во время публичного мероприятия, что даже маленький мальчик пожелал ему здоровья.

Кроме того, в октябре 2025 года пользователи обратили внимание на странную походку Путина. Тогда им в глаза бросилось то, что российский лидер почти не двигает правой рукой. Она все время буквально висела у туловища.

