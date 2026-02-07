Третий армейский корпус имеет свою Хорунжую школу. Для кого она и чему там учат

Люди здесь узнают больше не только о лидерстве и истории

Хорунжая школа Третьего армейского корпуса не просто формирует правильную систему ценностей военных, а дает важные прикладные знания. Это в будущем делает невозможными такие явления как СЗЧ и создает хороших воинов.

Об этом Дмитрий Кухарчук, позывной "Слип", заместитель командира Третьего армейского корпуса, рассказал на канале OBOZ.UA. По его словам, среди дисциплин, которые учат, есть история, психология, риторика и лидерство.

Что нужно знать:

Хорунжая школа Третьего армейского корпуса была восстановлена в мае 2025 года

Люди, учащиеся в этой школе, четко понимают историю и ее влияние на современность

Хорунжая школа формирует будущее лидеров, которые проводят успешные операции

Кухарчук отмечает, что основная задача Хорунжей школы — сформировать правильную систему ценностей в подразделении. То есть когда люди не просто понимают, почему они на той или иной позиции, а они видят более глобальную картину фронта, войны и т.д.

"Они знают, что такое российско-украинская война. Ведь многие этого не понимают. Люди приходят в армию, после жизни в своем мыльном пузыре. И они даже не знают, что Россия воевала еще до 2014 года, что эта война сейчас — не просто "какое-то недоразумение", — говорит военный.

По его словам, основной уклон школы — это история, но не о датах и фамилиях, а о причинно-следственных связях. История с анализом происходящих сейчас событий.

"Мы делаем упор на историю, чтобы люди понимали, какой определенный алгоритм действий произошел, что сейчас из этого повторяется. Эти знания нужны, чтобы дальше такое не повторялось, нужно сделать какие-то контрмеры для того, чтобы этот алгоритм не состоялся в очередной раз. Это очень важно", — отмечает "Слип".

Он добавляет, что еще одна важная дисциплина – лидерство. Но здесь не о подчинении людей как собственности, а о подлинных лидерских качествах, действиях, знаниях и позициях. В Хорунжей школе люди получают синтез знаний, прямо влияющий на создание системы мировоззренческих ценностей и координат.

"Здесь человеку дают понять, когда он двигался не в том направлении, на самом деле есть другой путь. И мы по этому пути идем и мы вместе можем. Многие уже отчаялись, многие думают, что мы проиграли. Хотя на самом деле есть пробелы, но противник несет гораздо большие потери", — объясняет Кухарчук.

Резюмируя, военный подчеркнул, что такие правильно сложившиеся ценности делают невозможным в дальнейшем такое явление как СЗЧ. Ибо человек знает для чего он на войне, какова его задача, он анализирует события и может просчитать следующие шаги.

Для справки

Хорунжая школа — волонтерский образовательный проект, направленный на национально-патриотическое воспитание и дополнительную подготовку военных по работе с личным составом. Впервые она была сформирована в 2017 году, а уже в 2025-м ее восстановил Третий армейский корпус. Современная Хорунжая школа "Троицы" продолжает традицию Хорунжей школы имени Николая Сциборского.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удалось 3-му армейскому корпусу снизить потери в три раза.