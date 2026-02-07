Хотели ностальгии, но... "Укрпочта" разозлила украинцев рекламой ко Дню влюбленных, подробности скандала

Инцидент бурно обсуждается в сети

"Укрпочта" попала в скандал из-за рекламной кампании ко Дню святого Валентина. Национальный почтовый оператор вызвал возмущение совместным фотопроектом с брендом одежды Rikky Hype, специализирующимся на эпатажных съемках.

В новом фотопроекте использовали образ "сексуализированной школьницы". После волны возмущения фото удалили со страниц "Укрпочты". Появились и оправдания, но они прозвучали несколько странно.

На одном из фото – девушка в образе школьницы перед школьной доской. На модели очень короткая юбка, каблуки, взгляд через плечо. Украинцы восприняли рекламу как сексуализацию детей.

Новая рекламная компания "Укрпочты" возмутила украинцев

Что сказали в "Укрпочте"

После удаления фото на страницах "Укрпочты" появились разъяснения, что оператор сожалеет, что фотосет партнеров вызвал у многих возмущение. Отмечается, что замысел фотосессии апеллировал к 2000 годам с их подростковым бунтом, мини-юбками и узкими джинсами.

Однако мы не учли, как в нынешнем контексте это может выглядеть – особенно в условиях чувствительности к теме сексуализации детей, – говорится в сообщении

Что сказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский

Глава "Укрпочты" написал длинный пост с пояснениями. Он заявил, что не видел фотографии, которые компания одежды подготовила для совместного проекта. Впрочем, добавил Смилянский, "я не вижу в этих фото проблемы, но если определенная часть общества ее видит, то мы берем паузу, чтобы принять окончательное решение".

Я не воспринимаю лицемерия. Когда в соцсетях люди, не сдерживающие себя в использовании ненормативной лексики, вдруг становятся прообразом целомудрия на уровне Матери Терезы (хотя и к ней уже есть вопросы), – это не забота о школьниках, а попытка проехаться на хайпе. Конечно, никто не смотрит **рно и точно никто не просматривает клипы Britney Spears — Hit Me Baby One More Time — написал Смелянский

Что сказали в бренде одежды

В компании заявили, что при создании фото вдохновлялись собственным подростковым опытом. Там даже добавили школьные фото членов своей команды – девушки на них в коротких юбках.

Наше отношение не изменилось: одежда не может быть причиной агрессии или оправданием для нее. Очень страшно, что короткая юбка стала толчком для подобных мыслей. Чтобы остановить их поток — мы почти сразу удалили фото, ставшие предметом обсуждения, — говорится в сообщении

Как украинцы восприняли рекламную компанию "Укрпочты" со школьницами

Большинство украинцев очень негативно отреагировали на эти снимки, увидев у них сексуализацию детей. Впрочем, некоторые не увидели в фото ничего криминального.

Укрпочта взялась сексуализировать школьниц. Впечатление такое, что лавры Эпштейна не дают кому спокойно жить, — пишут в сети

Уберите это. Сексуализация детей – это дно

Но, кажется, это вы их сексуализировали. На фото – девушка в мини. Она одета, с ней все ок. Никакого намека лично я не вижу. Обычный ребенок

Напомним, Джеффри Эпштейн — американский бизнесмен, который, по данным полиции, создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних девушек. "Списки Эпштейна" – это совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В них фигурируют многие известные люди, в том числе президент США Дональд Трамп.

