Хотели ностальгии, но... "Укрпочта" разозлила украинцев рекламой ко Дню влюбленных, подробности скандала

Елена Руденко
Читати українською
Укрпочта, скандальная реклама Новость обновлена 07 февраля 2026, 13:37
Укрпочта, скандальная реклама. Фото Коллаж "Телеграф"

Инцидент бурно обсуждается в сети

"Укрпочта" попала в скандал из-за рекламной кампании ко Дню святого Валентина. Национальный почтовый оператор вызвал возмущение совместным фотопроектом с брендом одежды Rikky Hype, специализирующимся на эпатажных съемках.

В новом фотопроекте использовали образ "сексуализированной школьницы". После волны возмущения фото удалили со страниц "Укрпочты". Появились и оправдания, но они прозвучали несколько странно.

На одном из фото – девушка в образе школьницы перед школьной доской. На модели очень короткая юбка, каблуки, взгляд через плечо. Украинцы восприняли рекламу как сексуализацию детей.

Новая рекламная компания Укрпочты возмутила украинцев
Новая рекламная компания "Укрпочты" возмутила украинцев

Что сказали в "Укрпочте"

После удаления фото на страницах "Укрпочты" появились разъяснения, что оператор сожалеет, что фотосет партнеров вызвал у многих возмущение. Отмечается, что замысел фотосессии апеллировал к 2000 годам с их подростковым бунтом, мини-юбками и узкими джинсами.

Однако мы не учли, как в нынешнем контексте это может выглядеть – особенно в условиях чувствительности к теме сексуализации детей, – говорится в сообщении

Что сказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский

Глава "Укрпочты" написал длинный пост с пояснениями. Он заявил, что не видел фотографии, которые компания одежды подготовила для совместного проекта. Впрочем, добавил Смилянский, "я не вижу в этих фото проблемы, но если определенная часть общества ее видит, то мы берем паузу, чтобы принять окончательное решение".

Я не воспринимаю лицемерия. Когда в соцсетях люди, не сдерживающие себя в использовании ненормативной лексики, вдруг становятся прообразом целомудрия на уровне Матери Терезы (хотя и к ней уже есть вопросы), – это не забота о школьниках, а попытка проехаться на хайпе. Конечно, никто не смотрит **рно и точно никто не просматривает клипы Britney Spears — Hit Me Baby One More Time — написал Смелянский

Что сказали в бренде одежды

В компании заявили, что при создании фото вдохновлялись собственным подростковым опытом. Там даже добавили школьные фото членов своей команды – девушки на них в коротких юбках.

Наше отношение не изменилось: одежда не может быть причиной агрессии или оправданием для нее. Очень страшно, что короткая юбка стала толчком для подобных мыслей. Чтобы остановить их поток — мы почти сразу удалили фото, ставшие предметом обсуждения, — говорится в сообщении

Как украинцы восприняли рекламную компанию "Укрпочты" со школьницами

Большинство украинцев очень негативно отреагировали на эти снимки, увидев у них сексуализацию детей. Впрочем, некоторые не увидели в фото ничего криминального.

  • Укрпочта взялась сексуализировать школьниц. Впечатление такое, что лавры Эпштейна не дают кому спокойно жить, — пишут в сети
  • Уберите это. Сексуализация детей – это дно
  • Но, кажется, это вы их сексуализировали. На фото – девушка в мини. Она одета, с ней все ок. Никакого намека лично я не вижу. Обычный ребенок

Напомним, Джеффри Эпштейн — американский бизнесмен, который, по данным полиции, создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних девушек. "Списки Эпштейна" – это совокупность материалов, касающихся судебных разбирательств по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В них фигурируют многие известные люди, в том числе президент США Дональд Трамп.

Как рассказывал "Телеграф", на днях гендиректор "Укрпочты" назвал украинку "проституток". Что его разозлило.

