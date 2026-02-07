Укр

До почти 45% на самую популярную бакалею в "АТБ": чем стоит пополнить свои запасы

Марина Бондаренко
Скидки в "АТБ"
Скидки в "АТБ". Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди продуктов с "желтыми" ценниками можно найти сухие завтраки и паштет

До 10 февраля в сети супермаркетов "АТБ" действуют приятные скидки на популярные продукты из бакалеи. Под самую большую акцию попали 12 товаров, среди которых майонезы, кетчупы, сухие завтраки, паштеты и каши.

Это прекрасная возможность пополнить домашний запас любимых продуктов со значительной экономией. Подробнее написал "Телеграф".

Среди выгодных предложений:

  • Ассорти 580 мл Lorado из маринованных китайских грибов – 79,90 грн (-44%);
  • Сухие завтраки АХА Musli фруктовые с медом, 330 г – 50,90 грн (-40%);
  • Сухие завтраки АХА Musli шоколадные с медом, 330 г – 50,90 грн(-40%);
  • Майонез 340 г "Королевский Вкус" 67% — 31,90 грн (-33%);
  • Кетчуп 400 г "Королевский вкус" В шашлык – 30,50 грн (-33%);
  • Майонез 300 г Своя Линия Европейский 72% — 34,90 грн (-33%);
  • Паштет 85 г hapay! Печеночный Ламистер – 13,40 грн (-32%);
  • Майонез 160 г Своя линия Для детей 67% — 26,90 грн (-30%);
  • Каша 340 г Умный выбор гречневая со свининой – 41,90 грн (-30%);
  • Майонез 300 г Своя Линия 50% Вкусный – 29,70 грн (-30%);
  • Майонез 300 г Своя Линия Провансаль 67% — 33,30 грн (-30%);
  • Майонезный соус 300 г Своя Линия Легкий 28% – 21,90 грн (-30%).
Скидки на продукты в "АТБ". Фото: скрин из магазина
Еще приятные скидки на ходовые продукты. Фото: скрин с "АТБ"

