Хирург Могила, проктолог Нетуды, инженер Петух: украинцы захватили Threads смешными фамилиями

В комментариях пользователи поделились курьезными родовыми именами

В сети Threads завирусились сообщения и комментарии со смешными фамилиями украинцев. К примеру, можно встретить и хирурга Могилу, и даже проктолога Нетуды.

Начало смешному тренду положила пользовательница в Threads, которая опубликовала скриншот данных своей посылки. Женщина заказала обувь с сайта по продаже подержанных вещей, которую ей отправил человек с фамилией Грибок.

Сообщение о фамилии Грибок

Выглядит это довольно забавно, ведь грибок — это специфическое заболевание кожи и ногтей, которое часто можно подцепить через необработанную обувь или в бассейне, общем душе и т.д.

Многих насмешил этот курьез и они начали делиться похожими случаями в комментариях. Кто-то работал с коллегой по фамилии Шмаль, у кого-то был инженер Петух или трихолог Алопеция.

Самые остроумные комментарии:

Хехе, наконец-то и я использовала свой запыленный скрин (Получатель Мудло В. — ред.)

А я когда-то делала перевод на личность с такой фамилией (Шахрай — ред.)

Когда-то устроилась к нам на работу женщина с фамилией Шмаль. Когда искали ее документы, прозвучала фраза от бухгалтера: "Куда я Шмаль засунула?!" Меня просто вынесло.

Принесли документы. Директор и инженер. Выполнил Петух. Проверил Півень. Я кричала чаечкой.

У нас в больнице одновременно работали два хирурга с фамилиями Калич и Могила. Трудный был выбор.

У нас у проктолога Нетуды у фамилии.

Найс, трихолог – Алопеция, диетолог – Жиркова.

