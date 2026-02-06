Единственный в своем роде: как в Киеве в 50-х появился детский бассейн среди жилых домов (фото)
Он проработал около 40 лет
Среди жилых домов Киева когда-то работал детский бассейн. Подобных объектов в столице больше не строили ни раньше, ни позже.
Его построили в конце 1950-х годов на Первомайском массиве в Киеве, на улице Уманской. Бассейн стал местом отдыха для детей и работал прямо среди жилой застройки. О его истории написали в "UAinfo".
В 1970-х годах сооружение обновили. Там построили павильон с вспомогательными помещениями, а саму чашу бассейна увеличили до 25 на 10 метров и обустроили четыре дорожки. После реконструкции бассейн начал работать в течение всего года.
Впоследствии объект передали новому владельцу — ЮЗЖД. После этого бассейн получил название "Локомотив".
В 1990-х годах бассейн прекратил работу. С тех пор территорию не используют.
Вероятно, с 2017 года участок огражден высоким забором.
