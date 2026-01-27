Бесстрашный защитник и "Золотой мяч": Усик-футболист стал мемом

В сети шутят о футбольном приключении боксера

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) сыграл за ФК "Полесье" в контрольной игре против "Ванкувер Уайткэпс". Боксер провел на поле примерно 15 минут.

Что нужно знать

"Полесье" обыграло "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 2:0

Усик вышел на поле во втором тайме

В Интернете шутят об Усике-футболисте

Сеть отреагировала на появление Усика на футбольном матче мемами. Кроме того, пользователи реагировали на ситуацию в самом клубе, передает "Телеграф".

"Полесье" риторическим вопросом анонсировало выход Усика на поле

Боксер попал в заявку на игру

На 75-й минуте встречи Александр вышел на поле

Бесстрашный защитник "Ванкувера" решил потолкать боксера

"Полесье" победило, а в сети Усику отдали "Золотой мяч"

Усик заявил, что один из футболистов "Полесья" выиграет "Золотой мяч". Защитник "Полесья" Сарапий пошутил, что такое возможно, только если Александр заберет один ЗМ у Роналду"

В "Полесье" накануне вспыхнул скандал с продлением контракта Гуцуляка. Видимо, Усику придется вмешаться в переговоры

Против Усика играл легендарный Томас Мюллер

Отметим, "Полесье" победило канадский клуб со счетом 2:0. За житомирскую команду голы забивали Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк. Добавим, что "Полесье" идет третьим в турнирной таблице Украинской премьер-лиги, отставая от лидирующих "Шахтера" и ЛНЗ на 5 очков.

Видеообзор матча "Полесье" - "Ванкувер Уайткэпс"

Напомним, Усик продолжает подготовку к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести поединок против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — бой с "Разрушителем".