Бесстрашный защитник и "Золотой мяч": Усик-футболист стал мемом
В сети шутят о футбольном приключении боксера
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) сыграл за ФК "Полесье" в контрольной игре против "Ванкувер Уайткэпс". Боксер провел на поле примерно 15 минут.
Что нужно знать
- "Полесье" обыграло "Ванкувер Уайткэпс" со счетом 2:0
- Усик вышел на поле во втором тайме
- В Интернете шутят об Усике-футболисте
Сеть отреагировала на появление Усика на футбольном матче мемами. Кроме того, пользователи реагировали на ситуацию в самом клубе, передает "Телеграф".
Отметим, "Полесье" победило канадский клуб со счетом 2:0. За житомирскую команду голы забивали Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк. Добавим, что "Полесье" идет третьим в турнирной таблице Украинской премьер-лиги, отставая от лидирующих "Шахтера" и ЛНЗ на 5 очков.
Напомним, Усик продолжает подготовку к своему следующему бою. Ожидалось, что поединок пройдет в США, а соперником "Кота" станет американец Деонтей Уайлдер, однако "Бронзовый бомбардировщик" внезапно решил провести поединок против британца Дерека Чисоры. Еще один "американский" вариант для Александра — бой с "Разрушителем".