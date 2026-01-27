Безстрашний захисник та "Золотий м’яч": Усик-футболіст став мемом
У мережі жартують про футбольну пригоду боксера
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) зіграв за ФК "Полісся" у контрольній грі проти "Ванкувер Уайткепс". Боксер провів на полі приблизно 15 хвилин.
Що потрібно знати
- "Полісся" обіграло "Ванкувер Уайткепс" з рахунком 2:0
- Усик вийшов на поле у другому таймі
- В Інтернеті жартують про Усика-футболіста
Мережа відреагувала на появу Усика на футбольному матчі мемами. Крім того, користувачі реагували на ситуацію у самому клубі, передає "Телеграф".
Зазначимо, "Полісся" перемогло канадський клуб з рахунком 2:0. За житомирську команду голи забивали Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк. Додамо, що "Полісся" йде третім у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги, відстаючи від "Шахтаря" та ЛНЗ на 5 очок.
Нагадаємо, Усик продовжує підготовку до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести поєдинок проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — бій з "Руйнівником".