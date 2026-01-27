Безстрашний захисник та "Золотий м’яч": Усик-футболіст став мемом

У мережі жартують про футбольну пригоду боксера

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) зіграв за ФК "Полісся" у контрольній грі проти "Ванкувер Уайткепс". Боксер провів на полі приблизно 15 хвилин.

Що потрібно знати

"Полісся" обіграло "Ванкувер Уайткепс" з рахунком 2:0

Усик вийшов на поле у другому таймі

В Інтернеті жартують про Усика-футболіста

Мережа відреагувала на появу Усика на футбольному матчі мемами. Крім того, користувачі реагували на ситуацію у самому клубі, передає "Телеграф".

"Полісся" риторичним питанням анонсувало вихід Усика на поле

Боксер потрапив у заявку на гру

На 75-й хвилині зустрічі Олександр вийшов на поле

Безстрашний захисник "Ванкувера" вирішив поштовхати боксера

"Полісся" перемогло, а в мережі Усику віддали "Золотий м’яч"

Усик заявив, що один із футболістів "Полісся" виграє "Золотий м’яч". Захисник "Полісся" Сарапій пожартував, що таке можливо, тільки якщо Олександр забере один ЗМ у Роналду

У "Поліссі" напередодні спалахнув скандал із продовженням контракту Гуцуляка. Мабуть, Усику доведеться втрутитися у переговори

Проти Усика грав легендарний Томас Мюллер

Зазначимо, "Полісся" перемогло канадський клуб з рахунком 2:0. За житомирську команду голи забивали Олександр Назаренко та Олексій Гуцуляк. Додамо, що "Полісся" йде третім у турнірній таблиці Української прем’єр-ліги, відстаючи від "Шахтаря" та ЛНЗ на 5 очок.

Відеоогляд матчу "Полісся" — "Ванкувер Уайткепс"

Нагадаємо, Усик продовжує підготовку до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести поєдинок проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — бій з "Руйнівником".